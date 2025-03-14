Віталій Козловський з дружиною відсвяткували перший день народження сина: фото з пишної вечірки

Віталій Козловський з дружиною днями влаштував святкування першого дня народження сина Оскара. Подружжя запросило на подію найближчих.

Дружина Віталія Козловського у деталях показала, як пройшла вечірка до дня народження сина. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Юлії Бакуменко.

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Син Віталія Козловського відсвяткував свій перший день народження на тематичній вечірці. Його та гостей розважали аніматори у вигляді ведмедиків.

На святкуванні гостям не було коли засумувати, адже зіркові батьки підготували багато різних елементів. Біля фотозони розмістили стенд з фото Оскара кожного місяця, де видно, як він ріс та змінювався. Також показали плакат з його досягненнями за перший рік життя.

Гості також мали нагоду заповнити анкети із запитаннями про іменинника та книжку побажань. Усе це батьки склали у спеціальну пам'ятну коробку, яку відкриють на 18-річчя хлопчика.

Зіркові батьки підготували розвагу й для Оскара. Вони розклали різні предмети, що символізують різні професії, та запропонували синові обрати щось одне. Хлопчик обрав іграшкову гітару – схоже, він може піти стопами батька.

1 рік Оскара. Таке затишне і тепле святкування в колі близьких людей,

– поділилась дружина Віталія Козловського.

Як минув перший день народження сина Козловського / Фото з інстаграму Юлії Бакуменко

Цікаво, що днями відбулось поповнення в іншій сім'ї – Анна Кошмал стала мамою вдруге. Акторка поділилась першими фото з пологового будинку.

Особисте життя Віталія Козловського

Віталій Козловський та його кохана Юлія таємно розписалися наприкінці грудня 2023 року. Про це не знали навіть найближчі люди. Лише ввечері новоспечене подружжя запросило на святкування друзів.

У 2024 році Віталій та Юлія вперше стали батьками. Вони назвали сина Оскаром.