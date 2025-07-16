Віталій Козловський презентував нову пісню, реліз якої відкладав рік

Вчора Віталій Козловський неочікувано вийшов до шанувальників у прямий ефір у тіктоці та вперше показав кліп на свою нову пісню "Мала змогла". За 5 хвилин в ефірі зібралося понад 100 000 глядачів.

Відсьогодні пісню "Мала змогла" можна послухати на всіх стрімінгових платформах. На офіційному ютуб-каналі Козловського також вийшов кліп, інформує Show 24.

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Віталій Козловський записав пісню "Мала змогла" ще у 2024 році, але прем'єра відбулася лише тепер. Співак відкладав реліз через внутрішні сумніви, службу в армії, переїзди, особисті проблеми.

Через рік слухачі таки почули трек, але він набув інших сенсів. Фраза "ми можемо все" має нові значення та глибину. Цікаво, що це демоверсія. Річ у тім, що техніка звукорежисера вийшла з ладу через блекаути, тому всі файли, крім першого, були втрачені. Зникла мультидоріжка, залишилась лише жива версія.

Пісня "Мала змогла" – про жінку, яка робить крок, попри страх, втому та невпевненість. Вона падає, але підіймається і стає переможницею. Це історія про трансформацію, силу та волю.

Віталій Козловський – "Мала змогла": дивіться відео онлайн

У непростий момент трек став точкою опори для співака. Саме тому Козловський вирішив не перезаписувати його, а залишити у первісному вигляді.

Я зміг! Мала змогла! І ти зможеш! Не йди на компроміси зі своїм серцем. Обирай себе! Жени зі свого життя лукавих і йди до нових вершин красиво і гордо!,

– прокоментував прем'єру артист.

Реакція мережі

"Вітаю з прем'єрою! Дуже гарний посил та сенс пісні".

"Класна пісня. Так, це важливий посил. Бо мала дійсно змогла!"

"Клас, така стильна відеоробота. Вітаю".

"Шикарні слова пісні та відео. Думаю, пісня зайде багатьом".

"Вау, вітаю з прем'єрою. Дуже класні пісня і кліп".

Нагадаємо, раніше Віталій Козловський перевипустив пісню "Небо плаче грозами".