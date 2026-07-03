Співак, якого називають "позашлюбним сином" Віктора Павліка, оголосив про поповнення в родині

Відомий український співак Віталій Лобач повідомив, що незабаром вдруге стане батьком.

Радісною новиною артист поділився на своїй сторінці в інстаграмі. Він та його дружина Алевтина чекають на поповнення в родині.

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Подружжя разом зі старшим сином Денисом опублікували зворушливе відео. У ролику видно, як вони по черзі склали руки одна на одну біля живота Алевтини, а потім по черзі розтулили долоні – і в руках жінки виявився знімок УЗД. Саме так родина повідомила шанувальникам, що невдовзі у них народиться ще одна дитина.

В нашій родині сталось диво. Нарешті ми ділимось цією новиною із вами,

– написали вони під публікацією.

Чому Віталія Лобача називають "позашлюбним сином" Віктора Павліка?

Причиною таких чуток стала разюча зовнішня схожість Віталія Лобача з народним артистом України Віктором Павліком. У соцмережах користувачі неодноразово писали, що настільки схожі співаки могли б бути родичами.

Згодом артисти вирішили обіграти ці розмови та записали спільну пісню "Ягоди", яка розповідає про жіночий магнетизм, внутрішню свободу та право кожної людини бути собою.

Додамо, що напередодні про поповнення в родині повідомила акторка Клавдія Дрозд.