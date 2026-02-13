Відомий український блогер чесно відповів, чому досі не мобілізувався

Зірковий візажист та співак Єгор Андрюшин отримує різні коментарі під своїми дописами у блозі – як позитивні, так і негативні. Доволі часто чоловіку закидають звинувачення в тому, що він не служить у війську.

Єгор Андрюшин висловився на тему мобілізації в інтерв'ю "РБК-Україна LIFE". Він зізнався, що мав думки піти до війська на початку повномасштабного вторгнення.

Тоді окупанти розбомбили його будинок. Але згодом візажист прийняв інше рішення.

Просто я зрозумів, що кожен повинен бути там, де відчуває. Я подумав, що я за тиждень просто зд**ну там. Тому що зараз у мене є проблеми з нирками, мені не можна їх переохолоджувати,

– сказав Єгор Андрюшин.

На думку візажиста, на своєму місці він приносить більше користі, ніж в армії. Єгор Андрюшин зараз займається проєктом "Краса в тобі", героїнями якого стають військовослужбовиці та дружини військових.

"Дуже багато дівчат, які втратили чоловіків, які зараз наодинці зі своїм тягарем, приходять на макіяж. Треба, напевно, щоб були такі люди, які надихають, підіймають настрій, підтримують, допомагають проєктами, податками. Тому я обрав для себе саме таку місію", – зазначив візажист.

Додамо, раніше зірковий стиліст Іван Морозов у шоу "Плітки Великого Міста" розповів, що його син та рідний брат служать у ЗСУ. Він зізнавався, що стрес на тлі війни позначився на його здоров'ї.

Хто такий Єгор Андрюшин?