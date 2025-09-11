Можливо, не всім відомо, що справжнє ім'я Влада Дарвіна – Владислав Приходько. Перша популярність до нього прийшла завдяки участі у 2 сезоні "Фабрики зірок".

На певний час артист зник із радарів публічності, але коли його трек "Три сестри" завірусився у тіктоці, він знову опинився у центрі слави. Дарвін народився і зростав у Києві. Ще у дитячі роки він проявив любов до музики, тому батьки віддали сина на навчання до музичної школи. Як Влад Дарвін став популярним, що відомо про особисте життя та де він зараз, дізнавайтесь у матеріалі Show24.

"Фабрика зірок" і співпраця з зірками

У шкільні роки Влад був активним учасником творчої самодіяльності, адже виступав на шкільних та районних концертах, а також брав участь у різних конкурсах. Після школи вступив до Інституту міжнародних відносин при КНУ ім. Т. Г. Шевченка та мріяв про кар'єру у Міністерстві закордонних справ.

Однак доля мала свої плани на життя співака. У 2008 році йому пощастило познайомитись з Наталією Могилевською. Деякі пісні Влада увійшли до репертуару зірки. У тому ж році він взяв участь у популярному проєкті "Фабрика зірок", де і обрав собі творчий псевдонім.

Наступного року артист став фронтменом гурту Darwin. Перший кліп вийшов на пісню "Зелена фея".

Та справжнім хітом стала пісня "Ти найкраща", яку виконавець записав у дуеті зі співачкою Alyosha (Олена Тополя). Композиція здобула декілька нагород премії Yuna, а у 2019 році артисти презентували спільний альбом "Золота середина".

У 2010 році Дарвін презентував дебютний альбом "Шлях відкритий" і вирушив у тур містами України. Загалом кар'єра розвивалась без поспіху, уникаючи сильних "гойдалок".

Вже у 2020 році співак запустив власний проєкт на YouTube, де він брав інтерв'ю в інших зірок.

Хто обраниця Влада Дарвіна?

Виконавець одружений з Христиною Марті, а у 2021 році у пари народився син Рональд.

Влад Дарвін з родиною / Фото з інстаграму співака

Коли розпочалась велика війна, жінка відмовилась виїжджати з сином з України. Знайомі родини вивезли Христину та Рональда на захід країни, а Влад залишився вдома. Через два з половиною місяці родина знову була разом, адже дружина з сином повернулись.

Де зараз і чим займається Влад Дарвін?

Співак не полишив кар'єри співака та композитора. З початком війни активно займався волонтерством, бере участь у благодійних заходах, підтримує ЗСУ та дітей, які постраждали через війну.

Минулого року у тіктоці завірусився трек "Три сестри", який вийшов ще у далекому 2013 році. Він швидко став популярним, а новий тренд підкорив серця користувачів. Але і тут не обійшлось без росіян. Виявилось, що під час трансляції російського шоу "Привет, Андрей!" уродженець Севастополя Олександр Луговий виконав пісню нашого артиста.

Такий вчинок обурив виконавця.

Як українець я глибоко обурений. Мою музику використали без мого дозволу та без жодної міжнародної ліцензії на державному російському телебаченні – саме в той час, коли вся Україна перебувала у жалобі. 4 квітня внаслідок російської ракетної атаки в Кривому Розі загинули 9 українських дітей,

– написав співак.

Очевидно, що реакції від росіян жодної. Вони ні разу не визнавали, що порушили авторські права.

Та варто додати, що трек швидко став популярним за межами України, тому співак переклав його шведською, польською та казахською мовами. Але це ще далеко не весь список.

