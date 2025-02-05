Звик до критики: чим відомий фіналіст Нацвідбору Влад Шериф, який почав кар'єру з чистого аркуша

Український співак Влад Шериф уже має досвід участі у пісенних конкурсах, а Нацвідбір на Євробачення став для нього ще одним випробуванням. Артист та автор пісень виступить у фіналі відбору з піснею Wind of Change, яка розповідає про шлях людини до мрії.

За словами музичної продюсерки Тіни Кароль, Влад Шериф чи не найпотужніше проявив себе на прослуховуваннях до фіналу Національного відбору на Євробачення. Та вокал – це не єдине, чим дивуватиме співак. 24 Канал розповість більше про біографію та кар'єру Влада Шерифа, сенс його пісні та думки про хейт і конкуренцію.

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Чим відомий Влад Шериф

26-річний український попвиконавець народився у Харкові. Він вперше продемонстрував свої вміння на шкільному конкурсі талантів, де переміг з піснею "Молитва" Марії Шерифович. Саме цей виступ надихнув співака створити псевдонім – Влад Шериф.

У 2023 році Влад став півфіналістом шоу "Голос країни" 13 сезон. Тоді він розвернув крісла всіх тренерів та обрав команду Артема Пивоварова.

Влад Шериф на "Голосі країни": дивіться відео онлайн

Наступного року Влад Шериф взяв участь у Нацвідборі-2024 – він був бек-вокалістом Jerry Heil та alyona alyona, допомігши дуету здобути перемогу.

Тепер Влад Шериф особисто став фіналістом конкурсу. Його пісня Wind of Change закликає людей мріяти, діяти тут і зараз та користуватися можливостями, які ми маємо щодня. Перед конкурсом співак видалив усі свої попередні треки, розпочавши кар'єру співака з чистого аркуша.



Влад Шериф / Фото пресслужби

Головні сенси пісні Влада Шерифа для Нацвідбору

Для Національного відбору-2025 Влад Шериф створив пісню Wind of Change. Виконавець зізнався, що її перша версія була україномовною. Співак не наважився її презентувати через надмірну відвертість.

Перша версія пісні була українською, але я не наважився її випустити, тому що вона вийшла дуже відвертою: про почуття людини, яка багато часу крокує до своєї мрії й часто стоїть на роздоріжжі думок та гадає, який шлях обрати цього разу, щоб нарешті досягнути своєї мети. Мелодія, яку я написав, не давала спокою і тоді я вирішив перекласти пісню англійською, щоб мої особисті сенси були не настільки відкритими,

– розповів Влад Шериф.

Влад Шериф – Wind of Change: слухайте пісню онлайн

Влад Шериф про конкуренцію, хейт і меседж для Євробачення

Серед фіналістів Нацвідбору Євробачення-2025 Влад Шериф не бачить конкурентів. Адже вважає, що кожен, хто пройшов у десятку – гідний представити Україну. На його думку, обрати найкращого повинні глядачі.

Але фіналісти, за якими я сам спостерігаю і мені подобаються їх пісні – гурт Ziferblat та Krylata. А ще дуже запам'ятались пісні з лонглиста – Grisana та Христини Старикової,

– поділився співак.

Зауважимо, усі пісні Національного відбору на Євробачення-2025 можна прослухати онлайн. Вже 8 лютого фіналісти наживо виконуватимуть свої треки.

Нацвідбір часто стає приводом не тільки для обговорень, але й скандалів та хейту. Влад Шериф зізнався, чи готовий до можливого негативу у його бік.

"Я звик до критики, бо веду свій блог багато років, де неодноразово стикався з хейтом. Вже давно прийняв той факт, що не можу подобатись абсолютно всім і вважаю це нормальним. Але знаю що більшість моїх читачів мене підтримують і я дякую їм за це", – сказав співак.



Влад Шериф / Фото пресслужби

Влад Шериф також назвав меседж, що буде для нього головним у разі перемоги на Нацвідборі

Ми, українці, зараз проживаємо дуже складний період нашого життя, але це дозволило нам зрозуміти, як важливо цінувати кожен день. Мій головний меседж для всього світу: кожний день – не просто чергові 24 години. Це нова сторінка нашого життя, сповнена можливостей, які ми маємо використати тут і зараз. Бо втілювати мрії у життя – завжди на часі,

– поділився виконавець.

Влад Шериф відкриватиме фінал Нацвідбору-2025, тобто виступатиме під номером 1.