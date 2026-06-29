Змінив професію: дружина Влада Ями розсекретила, як вони заробляють на життя у США

Дружина українського хореографа Влада Ями розповіла про їхні джерела доходів за кордоном. За словами Лілії, в еміграції танцівнику довелося дещо змінити свою діяльність.

Професійні будні родини Лілія Яма розкрила у своїх інстаграм-сторіз. Вона зазначила, що наразі Влад Яма заробляє на життя, виступаючи на приватних вечірках та різноманітних заходах.

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Зокрема, хореограф освоїв нові напрямки роботи. Тепер він працює діджеєм, ведучим івентів, а також організовує танцювальні інтерактиви для публіки.

Влад Яма діджей / фото з інстаграму

Сама ж Лілія активно допомагає чоловікові, виконуючи обов'язки його менеджерки.

Лілія про роботу чоловіка / фото з інстаграму

Підготовка до роботи / фото з інстаграму

Попри наявність стабільної роботи, дружина танцівника зізналася, що наразі переживає складний етап. Вона не стала вдаватися в деталі та пояснювати причини свого стану, проте залишила для підписників відверте повідомлення.

Зараз непростий період мого життя. Але я знаю – я обов’язково впораюся,

– написала Лілія.

Лілія Яма про важкий період / фото з інстаграму

Як Влад Яма опинився у США?

До початку повномасштабного вторгнення Влад Яма мав успішну телевізійну та танцювальну кар'єру в Україні. Проте після початку великої війни хореограф разом із дружиною та сином виїхав до Сполучених Штатів Америки, де проживає дотепер.

Свій вчинок танцівник неодноразово пояснював бажанням забезпечити безпеку родині. Він також стверджував, що встиг перетнути кордон до офіційного запровадження обмежень на виїзд для чоловіків призовного віку, хоча на момент початку вторгнення, 24 лютого 2022 року, перебував в Україні.

Нагадаємо де зараз Ліліана Яма – дружина відомого хореографа, який під час війни відсиджується в США.