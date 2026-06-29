Лилия Яма рассказала о профессиональной жизни своей семьи в своих инстаграм-историях. Она отметила, что в настоящее время Влад Яма зарабатывает на жизнь, выступая на частных вечеринках и различных мероприятиях.

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В частности, хореограф освоил новые направления деятельности. Теперь он работает диджеем, ведущим мероприятий, а также организует танцевальные интерактивы для публики.

Влад Яма диджей / фото из Instagram

Сама же Лилия активно помогает мужу, выполняя обязанности его менеджера.

Лилия о работе мужа / фото из Instagram

Подготовка к работе / фото из Instagram

Несмотря на наличие стабильной работы, жена танцора призналась, что сейчас переживает сложный период. Она не стала вдаваться в подробности и объяснять причины своего состояния, однако оставила для подписчиков откровенное сообщение.

Сейчас непростой период в моей жизни. Но я знаю – я обязательно справлюсь,

– написала Лилия.

Лилия Яма о тяжелом периоде / фото из Instagram

Как Влад Яма оказался в США?

До начала полномасштабного вторжения Влад Яма делал успешную телевизионную и танцевальную карьеру в Украине. Однако после начала большой войны хореограф вместе с женой и сыном уехал в Соединенные Штаты Америки, где проживает до сих пор.

Свой поступок танцор неоднократно объяснял желанием обеспечить безопасность семье. Он также утверждал, что успел пересечь границу до официального введения ограничений на выезд для мужчин призывного возраста, хотя на момент начала вторжения, 24 февраля 2022 года, находился в Украине.

Напомним, где сейчас находится Лилиана Яма – жена известного хореографа, который во время войны укрывается в США.