5 років у шлюбі: дружина Олександра Зінченка зворушила мережу архівним фото з коханим

Влада Седан, справжнє прізвище якої Щеглова, та Олександр Зінченко відзначили п'ятиріччя офіційного шлюбу. З цієї нагоди спортивна журналістка поділилася архівним фото з розпису.

Як відомо, церемонія відбулася в Лондоні. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Влади Зінченко.

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Так, дружина футболіста поширила світлину, де вони з коханим тримають свідоцтво про шлюб.

5 років тому ми офіційно стали чоловіком і дружиною. Як швидко летить час,

– зазначила Влада.



Олександр та Влада Зінченко / Скриншот з інстаграм-сторіс

Якою була історія кохання Влади Седан та Олександра Зінченка

Публічно про стосунки пари стало відомо у 2019 році, коли Олександр несподівано поцілував Владу під час прямого етеру. До роману з футболістом Влада зустрічалася з нападником донецького "Шахтаря" Андрієм Боярчуком.

Офіційний шлюб Влада та Олександр уклала 12 березня 2020 року в Посольстві України у Великій Британії. Пізніше, 24 серпня того ж року, у День Незалежності України, вони відсвяткувало весілля в заміському комплексі в Києві.

Зараз подружжя виховує двох донечок: Єву, яка народилася у 2021 році, та Лею, яка з'явилася на світ у 2023 році.

Зауважимо, нещодавно стало відомо, що зрадниця Ані Лорак таємно вийшла заміж за іспанця.