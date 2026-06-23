Не ходив і не говорив, – продюсер Бебешко вперше розповів, що переніс інсульт
Відомий український продюсер Володимир Бебешко вперше за тривалий час вийшов на зв'язок. Він розповів, де зараз перебуває, та зізнався про проблеми зі здоров'ям.
Володимир Бебешко розповів про своє життя зараз в інтерв'ю Славі Дьоміну. Як виявилося, вже кілька років продюсер живе не в Україні.
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"Я зараз живу у Варшаві, у Польщі, вже три роки, бо я, чесно кажучи, захворів. Я б не поїхав з України, але так сталося, що мене вдарило так, і я мушу бути в Польщі", – поділився Бебешко.
Володимир Бебешко зізнався, що переніс інсульт три роки тому. Це стало причиною його виїзду до Варшави. Там він проходив реабілітацію, і продовжує відновлюватися досі.
Інсульт, та й все. Вдарило сильно, я не ходив, не говорив, але зараз я ходжу, музику пишу, маю надію, що буде ще краще. Я по три години ходжу в лісі, ходжу з паличками, фізкультурою займаюся і так далі. Треба час! Реабілітація триває вже три роки, а ще скільки – ніхто не знає,
– сказав продюсер.
Інтерв'ю з Володимиром Бебешком: дивіться відео онлайн
Що відомо про Володимира Бебешка?
Володимир Бебешко – відомий український звукорежисер та музичний продюсер, молодший брат Левка Дурка. Народився у сім'ї музиканта в місті Стрий, освіту здобув у Дрогобицькому музичному училищі.
Бебешко працював з багатьма відомими артистами: Іриною Білик, Таїсією Повалій, Наталією Могилевською, Олександром Пономарьовим, Софією Ротару, підтримував гурт "Скрябін". Також був членом журі низки телепроєктів.