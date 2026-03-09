Презентація альбому, оновлена програма й зіркові гості: Дантес відіграв великий концерт у Києві

Учора, 8 березня, Володимир Дантес відіграв великий сольний концерт у Києві, який організувала команда Serious & Co Agency. Артист виступив у перформанс-павільйоні без бар'єрів КИТ на ВДНГ. Він зібрав sold out, презентував оновлену програму та заспівав пісні з альбому "треба йти", який вийде вже 12 березня.

Наша редакція також побувала на концерті Дантеса. У матеріалі 24 Каналу читайте, як пройшло шоу.

Теж цікаво Не Дантес: який відомий український співак міг зіграти головну роль у "Всіх відтінках спокуси"

Володимир Дантес розпочав концерт з україномовної версії треку "Если бы", який вийшов ще у 2020 році. Далі прозвучала нова пісня артиста – "просто кохаю", яка вже завоювала любов слухачів.

Володимир Дантес – "Лайки": дивіться відео онлайн

Володимир Дантес – "просто кохаю": дивіться відео онлайн

Шоу доповнювали неймовірні світлові ефекти та великий екран, встановлений на сцені. На початку концерту глядачі також почули композиції "Губи у губах", яку Дантес записав з Jerry Heil, "Обійми", "Чому", "Я виховую дітей", "Руда вода". А от пісню "Одинокая" весь зал виконав в унісон.

Для довідки! Володимир Дантес переспівав хіт Ірини Білик. Співак випустив рімейк пісні "Одинокая" у січні 2025 року, а також представив кліп не неї. Оригінальна версія вийшла у 1997 році.

Володимир Дантес – "Чому": дивіться відео онлайн

Володимир Дантес – "Одинокая": дивіться відео онлайн

Артист також виконав композицію "Дівчино мило", яку записав у дуеті з Христиною Соловій. Це сучасна версія пісні "Прилетіла ластівочка" легендарного ВІА "Водограй". Прозвучав й один із найочікуваніших треків вечора – "Стожари" Назарія Яремчука.

Володимир Дантес – "Стожари": дивіться відео онлайн

На концерті були у зіркові гості – MONATIK та Олексій Дурнєв заспівали разом з Дантесом спільний трек "Музика", а стендап-комік Василь Байдак провів благодійний аукціон. Завдяки донатам глядачів вдалося зібрати близько 400 тисяч гривень на допомогу підрозділу ГУР МО "Сакура".

Дантес, MONATIK і Дурнєв – "Музика": дивіться відео онлайн

Серед лотів була зустріч з Володимиром Дантесом у гримерці, яку розіграли за 180 тисяч гривень (грошами скинулись 4 людини), а також – свідоцтво про шлюб, яке підписав співак. Пара задонатила за нього 60 тисяч гривень, а артист провів "церемонію" прямо на сцені.

"Церемонія розпису" на концерті Дантеса: дивіться відео онлайн

Після аукціону концерт продовжився. Дантес заспівав "В обіймах" – саундтрек до українського еротично-історичного трилеру "Всі відтінки спокуси", в якому зіграв головну роль. Крім того, прозвучали "Дура", "Я залишусь молодим", "Ти не забудь", "Чуєш" та "Оля". Наприкінці шоу глядачі запросили артиста на біс.

Володимир Дантес – "В обіймах": дивіться відео онлайн

Володимир Дантес – "Я залишусь молодим": дивіться відео онлайн

Володимир Дантес запрем'єрив нову пісню: дивіться відео онлайн

Реакція глядачів на концерт Дантеса у Києві / Скриншоти з Threads

До речі, раніше ми писали, про що фільм "Всі відтінки спокуси" – кінодебют Володимира Дантеса. Його партнеркою у стрічці стала Олена Лавренюк, відома за серіалом "Кава з кардамоном".