Брітні Спірс та Мадонна могли б оцінити: Володимир Дантес поцілував BRYKULETS на сцені

Володимир Дантес поцілував співака BRYKULETS у губи під час дев'ятого епізоду "Фабрики зірок".

На цей момент звернув увагу телеграм-канал "Злива", автори якого порівняли сцену з відомим поцілунком Брітні Спірс і Мадонни.

Інцидент стався після виступу гурту Nebokrai, який виконав хіт BRYKULETS "Ліза" разом із самим артистом. Після номера на сцену вийшов Володимир Дантес і поцілував співака в губи. Згодом він сказав: "Обожнюю тебе".

Відео цього моменту опублікував телеграм-канал "Злива", підписавши його: "Брітні і Мадонна. Версія "Фабрики зірок"".

Автори каналу мали на увазі виступ Брітні Спірс і Мадонни на церемонії MTV Video Music Awards у 2003 році. Тоді співачки поцілувалися на сцені під час спільного номера, у якому також брала участь Крістіна Агілера.

Брітні Спірс і Мадонна / Фото Getty Images

До речі, раніше Володимир Дантес розбурхав мережу пікантним фото біля басейну.