Бритни Спирс и Мадонна оценили бы: Владимир Дантес поцеловал BRYKULETS на сцене

Бритни Спирс, Мадонна, Владимир Дантес и BRYKULETS / Коллаж 24 Канала / Фото Getty Images и скриншот из видео
Владимир Дантес поцеловал певца BRYKULETS в губы во время девятого эпизода "Фабрики звезд".
На это обратил внимание телеграм-канал "Злива", авторы которого сравнили эту сцену с известным поцелуем Бритни Спирс и Мадонны.
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Инцидент произошел после выступления группы Nebokrai, которая исполнила хит BRYKULETS "Лиза" вместе с самим артистом. После номера на сцену вышел Владимир Дантес и поцеловал певца в губы. Впоследствии он сказал: "Обожаю тебя".
Видео этого момента опубликовал телеграм-канал "Злива", подписав его: "Бритни и Мадонна. Версия "Фабрики звезд"".
Авторы канала имели в виду выступление Бритни Спирс и Мадонны на церемонии MTV Video Music Awards в 2003 году. Тогда певицы поцеловались на сцене во время совместного номера, в котором также участвовала Кристина Агилера.
Кстати, ранее Владимир Дантес взбудоражил сеть пикантным фото у бассейна.
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