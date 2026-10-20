Знімком артист поділився на своїй сторінці в інстаграмі.

На фото Дантес лежить на шезлонгу, відкинувши руки за голову. Поруч можна помітити його речі, а неподалік – басейн. Здається, співак насолоджується відпочинком під сонцем, однак чи справді він позував без білизни, зі світлини достеменно не зрозуміло.

Кадр зроблений згори й має теплі, трохи вицвілі кольори, що нагадують плівкову фотографію. Де та коли саме зробили знімок, артист не уточнив.

Володимир Дантес знявся без білизни / Фото з інстаграму співака

Публікація вже зібрала тисячі лайків і чимало коментарів від підписників. Деякі з них жартують про незвичний кадр, інші – захоплюються формою співака.

"Це що за інстаграм преміум?";

"Зумив, щоб роздивитись шляпу, чесно";

"Гарно розмір капелюха підібрав";

"Топ";

"Я, коли виросту, теж буду мати таку фігуру".

Коментарі під новою публікацією Володимира Дантеса / Скриншот з інстаграму

Зазначимо, що це не перший незвичний фотосет за участю Володимира Дантеса. Раніше співак разом із Дашею Астаф'євою та Олексієм Дурнєвим повністю роздягнувся для особливої фотосесії.