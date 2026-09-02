Відверті кадри з'явилися в інстаграмі і швидко зібрали десятки тисяч вподобайок. Та з'ясувалося, що ця зйомка мала не лише привернути увагу, а й допомогти зібрати кошти на потреби українських військових.

На фото Володимир Дантес та Олексій Дурнєв разом бігали полем без одягу. В одному з кадрів Дурнєв прикрився лише світлою напівпрозорою тканиною. Даша Астаф'єва позувала оголеною в ретроавтомобілі, а на іншому фото – верхи на чорному коні. Інтимні частини тіла знаменитостей на світлинах прикрили під час обробки чорними прямокутниками.

Даша Астаф'єва в кабріолеті / Фото Baranov Dmytro

Як виявилося, за провокаційною фотосесією стоїть благодійна мета. Магазин Bad Boy разом із журналом Playboy організував конкурс із призами. За кожного учасника конкурсу організатори обіцяють перерахувати 100 гривень на потреби українських військових, які служать у ЗСУ.

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Це просто конкурс. Хочемо трохи відволіктися і зробити добру справу,

– пояснили організатори.

Як взяти участь у конкурсі

Щоб долучитися до розіграшу, потрібно відтворити одну з етикеток вина Marlborough Sun – саме так, як це зробили Даша Астаф'єва, Володимир Дантес та Олексій Дурнєв.

У кадрі має бути пляшка вина з етикеткою, яку учасник намагається повторити. Готове фото потрібно опублікувати у своєму інстаграмі, а посилання на нього надіслати в особисті повідомлення магазину Bad Boy.

Переможці отримають загалом 1275 пляшок вина. Їх розділять між 50 учасниками: за перше місце передбачено 50 пляшок, за друге – 49, а кількість призів поступово зменшуватиметься до однієї пляшки для 50-го переможця.

Фото учасників оцінюватимуть представники магазину Bad Boy та експерти журналу Playboy.

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