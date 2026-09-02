Откровенные кадры появились в инстаграме и быстро набрали десятки тысяч лайков. Однако выяснилось, что эта съемка должна была не только привлечь внимание, но и помочь собрать средства на нужды украинских военных.

На фото Владимир Дантес и Алексей Дурнев вместе бегали по полю без одежды. На одном из кадров Дурнев прикрылся лишь светлой полупрозрачной тканью. Даша Астафьева позировала обнаженной в ретроавтомобиле, а на другом фото – верхом на черном коне. Интимные части тела знаменитостей на снимках прикрыли при обработке черными прямоугольниками.

Даша Астафьева в кабриолете / Фото Baranov Dmytro

Как оказалось, за провокационной фотосессией стоит благотворительная цель. Магазин Bad Boy совместно с журналом Playboy организовал конкурс с призами. За каждого участника конкурса организаторы обещают перечислить 100 гривен на нужды украинских военных, служащих в ВСУ.

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Это просто конкурс. Хотим немного отвлечься и сделать доброе дело,

– пояснили организаторы.

Как принять участие в конкурсе

Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно воссоздать одну из этикеток вина Marlborough Sun – именно так, как это сделали Даша Астафьева, Владимир Дантес и Алексей Дурнев.

В кадре должна быть бутылка вина с этикеткой, которую участник пытается повторить. Готовое фото нужно опубликовать в своем инстаграме, а ссылку на него отправить в личные сообщения магазину Bad Boy.

Победители получат в общей сложности 1275 бутылок вина. Их разделят между 50 участниками: за первое место предусмотрено 50 бутылок, за второе – 49, а количество призов будет постепенно уменьшаться до одной бутылки для 50-го победителя.

Фотографии участников будут оценивать представители магазина Bad Boy и эксперты журнала Playboy.

Кстати, сейчас в сети все обсуждают фото предполагаемого визита Анджелины Джоли в Украину.