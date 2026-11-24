Співак та актор Володимир Дантес відверто поділився своїм ставленням до тимчасових розривів між закоханими. Артист зізнався, що вважає пропозицію пожити окремо звичайним боягузтвом та страхом зізнатися у втраті почуттів.

Володимир Дантес каже, що ніколи не практикував тимчасові розриви зі своїми колишніми, однак серед його оточення є ті, хто проходив через подібний емоційний досвід. Про це він розповів у проєкті BACKSTAGE на Люкс ФМ. За спостереженнями зірки, бажання побути на самоті та відпочити від партнера найчастіше накриває людей у віці від 25 до 35 років, коли відбувається переоцінка цінностей.

До ідеї розійтися на певний час, щоб потім знову спробувати склеїти розбиту чашку, артист ставиться вкрай скептично. Він переконаний, що за пропозицією зробити перерву ховається звичайне небажання брати на себе відповідальність за неминучий фінал історії.

Це інфантильна позиція. Запропонувати паузу – це боятися сказати, що я тебе більше не кохаю. Це страх зробити боляче, адже ти й сам не розумієш, що відчуваєш. Тобі класно з людиною, але ти не знаєш, як про це говорити,

– пояснив Володимир.

На думку виконавця, замість того, щоб сісти за стіл переговорів і чесно обговорити проблеми, партнери просто обирають найлегший шлях і відкладають складне рішення на потім. Така невизначеність створює ілюзію безпечного виходу із ситуації, але насправді зовсім не допомагає розібратися у справжніх почуттях та лише затягує болісний процес.



Чи робив Дантес паузу у стосунках / Фото з інстаграму volodymyrdantes

Також під час розмови співак відхилив завісу над знімальним процесом та поділився секретами того, як створюються відверті романтичні сцени в кіно. Окрім цього, він зізнався, як його нинішня дівчина реагує на палкі екранні поцілунки з іншими жінками. Дантес каже, що напередодні все обговорює з коханою, а на знімальному майданчику дотримується максимальної делікатності.

Зараз артист залишив складні історії кохання в минулому, насолоджується гармонією в особистому житті та будує нові стосунки з маркетологинею Анастасією Неправдою. Нещодавно кохана виконавця показала домашнє фото, на якому він затишно відпочиває в ліжку під ковдрою разом із їхнім собакою Василем.