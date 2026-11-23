Співак розповів про вечір у Харкові, який закінчився конфліктом і дзвінком батькові. Лише згодом він зрозумів, що образив відому колегу.

У шоу "Де брехня?" Андрія Бєднякова Володимир Дантес розповів, як познайомився з Альоною Омаргалієвою. За його словами, усе сталося в Харкові після концерту з Вадимом Олійником. Артист визнав, що тоді переживав "зіркову хворобу", а того вечора ще й випив забагато.

У клубі Дантес побачив свою тодішню дівчину за розмовою з незнайомою білявкою. Він втрутився й почав дорікати коханій, що шукав її. Коли співрозмовниця попросила дати їм договорити, співак прошепотів їй образливі слова.

Не буду проговорювати ті речі, які сказав їй на вухо, але це було як мінімум некоректно. Ну, там була прямо жесть. Вона так дивиться, бере мене за волосся і така: "Що ти мені зараз н***й сказав?" І вона комусь отак от рукою показує типу: "Іди сюди",

– пригадав Дантес.

Далі, за зізнанням артиста, він двічі вдарив чоловіка, який опинився поруч. Наступні події пам’ятає уривками: невдовзі вже стояв надворі з охороною та телефонував батькові, щоб той забрав його додому.

Згодом Дантес із дівчиною завітав до Омаргалієвої та Тамерлана. Саме Альона нагадала йому про клуб і пояснила, що тією незнайомкою була вона. Співак зізнався, що йому досі соромно за свою поведінку, яку тепер він засуджує.

Альона Омаргалієва / фото omargalieva.alena

До речі, Володимир Дантес відверто розповів, чому заздрить учасникам нової "Фабрики зірок".



