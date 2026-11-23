В шоу "Где ложь?" Андрея Беднякова Владимир Дантес рассказал, как познакомился с Аленой Омаргалиевой. По его словам, все произошло в Харькове после концерта с Вадимом Олейником. Артист признался, что тогда страдал "звездной болезнью", а в тот вечер еще и перебрал с выпивкой.

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В клубе Дантес увидел свою тогдашнюю девушку, беседующую с незнакомой блондинкой. Он вмешался и начал упрекать возлюбленную, что искал ее. Когда собеседница попросила дать им договориться, певец прошептал ей оскорбительные слова.

Не буду повторять то, что он сказал ей на ухо, но это было, как минимум, некорректно. Ну, там была просто жесть. Она так смотрит, хватает меня за волосы и такая: "Что ты мне сейчас, н***й, сказал?" И она кому-то вот так рукой показывает, типа: "Иди сюда"– вспомнил Дантес.

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Далее, по признанию артиста, он дважды ударил мужчину, который оказался рядом. Последующие события он помнит отрывочно: вскоре он уже стоял на улице с охраной и звонил отцу, чтобы тот забрал его домой.

Впоследствии Дантес с девушкой заглянул к Омаргалиевой и Тамерлану. Именно Алена напомнила ему о клубе и объяснила, что той незнакомкой была она. Певец признался, что ему до сих пор стыдно за свое поведение, которое теперь он осуждает.

Алена Омаргалиева / фото omargalieva.alena

Кстати, Владимир Дантес откровенно рассказал, почему он завидует участникам новой "Фабрики звезд".