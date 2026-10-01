Для артиста "Фабрика звезд" имеет особое значение, ведь в свое время он сам участвовал в этом проекте. В 2008 году Дантес вместе с Вадимом Олейником стал победителем второго сезона "Фабрики звезд". Теперь певец вернулся в шоу уже в другой роли – он помогает вести обновленный проект и наблюдает за путем новых участников. В эксклюзивном комментарии 24 Канала Владимир Дантес рассказал, почему в определённом смысле может позавидовать современным участникам "Фабрики звезд".

По словам артиста, сегодня у молодых исполнителей гораздо больше возможностей заявить о себе и начать развивать собственную карьеру еще во время участия в шоу.

У них сейчас гораздо больше возможностей сразу проявить себя. Соцсети, стриминговые платформы, своя аудитория – еще во время "Фабрики" можно начать строить карьеру. У нас все было проще. Вышел в эфир, спел и надеешься, что тебя кто-то запомнил. Хотя, возможно, в этом тоже был свой плюс, ведь TikTok после эфира снимать не нужно было,

– поделился Владимир.

Владимир Дантес / Фото из инстаграма артиста

Полное интервью с Владимиром Дантесом читайте на сайте 24 Канала по ссылке.

Ранее мы рассказывали, кто стал участниками обновленной "Фабрики звезд" и что о них известно.