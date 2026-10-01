Для артиста "Фабрика зірок" має особливе значення, адже свого часу він сам пройшов через цей проєкт як учасник. У 2008 році Дантес разом із Вадимом Олійником став переможцем другої "Фабрики зірок". Тепер співак повернувся до шоу вже в іншій ролі – він допомагає вести оновлений проєкт і спостерігає за шляхом нових учасників. В ексклюзивному коментарі 24 Каналу Володимир Дантес розповів, чому в певному сенсі може заздрити сучасним учасникам "Фабрики зірок".

За словами артиста, сьогодні молоді виконавці мають значно більше можливостей заявити про себе та почати розвивати власну кар’єру ще під час участі в шоу.

У них зараз набагато більше можливостей одразу показати себе. Соцмережі, стрімінги, своя аудиторія – ще під час "Фабрики" можна почати будувати кар’єру. У нас усе було простіше. Вийшов в ефір, заспівав і сподіваєшся, що тебе хтось запам’ятав. Хоча, можливо, в цьому теж був свій плюс, бо TikTok після ефіру знімати не треба було,

– поділився Володимир.

Володимир Дантес / Фото з інстаграму артиста

Повне інтерв'ю з Володимиром Дантесом читайте на сайті 24 Каналу за посиланням.

Раніше ми розповідали, хто став учасниками оновленої "Фабрики зірок" та що про них відомо.