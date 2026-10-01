Володимир Дантес відверто розповів, чому заздрить учасникам нової "Фабрики зірок"
18 вересня стартував оновлений сезон "Фабрики зірок". Цього разу глядачі знову спостерігають за молодими виконавцями, які прагнуть заявити про себе, показати свої музичні здібності та зробити перші кроки в шоу-бізнесі. Одним із ведучих проєкту став Володимир Дантес.
Для артиста "Фабрика зірок" має особливе значення, адже свого часу він сам пройшов через цей проєкт як учасник. У 2008 році Дантес разом із Вадимом Олійником став переможцем другої "Фабрики зірок". Тепер співак повернувся до шоу вже в іншій ролі – він допомагає вести оновлений проєкт і спостерігає за шляхом нових учасників. В ексклюзивному коментарі 24 Каналу Володимир Дантес розповів, чому в певному сенсі може заздрити сучасним учасникам "Фабрики зірок".
За словами артиста, сьогодні молоді виконавці мають значно більше можливостей заявити про себе та почати розвивати власну кар’єру ще під час участі в шоу.
У них зараз набагато більше можливостей одразу показати себе. Соцмережі, стримінги, своя аудиторія – ще під час "Фабрики" можна почати будувати кар’єру. У нас усе було простіше. Вийшов в ефір, заспівав і сподіваєшся, що тебе хтось запам’ятав. Хоча, можливо, в цьому теж був свій плюс, бо TikTok після ефіру знімати не треба було,
– поділився Володимир.
Повне інтерв'ю з Володимиром Дантесом читайте на сайті 24 Каналу за посиланням.
Раніше ми розповідали, хто став учасниками оновленої "Фабрики зірок" та що про них відомо.