Помер зірка "Маски-шоу" Володимир Комаров
30 березня, 19:01
Оновлено - 19:29, 30 березня

Софія Хомишин
Основні тези
  • 29 березня помер Володимир Комаров, зірка "Маски-шоу", причиною смерті стала серцева недостатність.
  • Він був відомим артистом, засновував комік-дуети та музичні гурти, знімався у кіно, і мав двох дітей та внучку.

29 березня помер артист "Маски-шоу" Володимир Комаров. Лише місяць тому йому виповнилося 62 роки.

Трагічну звістку повідомили на фейсбук-сторінці театру "Маски".

За інформацією з публікації, причиною смерті артиста стала серцева недостатність. 

Комарик пішов за Веселкою, Вовка, Володимир Комаров. Дивовижно талановитий, поцілований Богом, позитивний, добрий, харизматичний. Просто немає слів,
– йдеться в дописі.

Відспів відбудеться 1 квітня у Свято-Пантелеймонівському одеському чоловічому монастир УПЦ за адресою: вул. Пантелеймонівська, 66. Точний час церемонії прощання буде оголошено пізніше.

Друзі та знайомі Володимира Комарова на його сторінці в фейсбуці висловлюють співчуття та коментують його смерть. 

Друзі Володимира Комарвоа коментують його смерть / Скриншот з фейсбуку 

Що відомо про Володимира Комарова? 

  • Він народився 29 лютого 1964 року в Кіровоградській області, але згодом сім'я переїхала до Одеси.
  • Ще в шкільні роки Володимир почав займатися пантомімою, а сценічну кар'єру розпочав в ансамблі "Маски", потім виступав у Київському театрі "Шарж". Через деякий час він знову повернувся у студію "Маски".
  • У 2002 році Комаров створив комік-дует "Одеколон", а через три роки заснував музичний гурт "Д-ръ БрМенталь", де поєднував пісні та комедійні номери.
  • Володимир також знімався у кіно. Зокрема, він з'явився у фільмах: "Прапорщик Шматко, або «Е-моє»", "Посмішка Бога, або Чисто одеська історія", "Сезон відкриттів", "Іван Сила" та інших.
  • З 2010-х років артист проводив екскурсії по Одесі. Окрім цього, він створював авторські люльки для паління.
  • Відомо, що Володимир Комаров тричі був одружений і мав двох дітей – сина та доньку, а також внучку.