Помер зірка "Маски-шоу" Володимир Комаров
- 29 березня помер Володимир Комаров, зірка "Маски-шоу", причиною смерті стала серцева недостатність.
- Він був відомим артистом, засновував комік-дуети та музичні гурти, знімався у кіно, і мав двох дітей та внучку.
29 березня помер артист "Маски-шоу" Володимир Комаров. Лише місяць тому йому виповнилося 62 роки.
Трагічну звістку повідомили на фейсбук-сторінці театру "Маски".
За інформацією з публікації, причиною смерті артиста стала серцева недостатність.
Комарик пішов за Веселкою, Вовка, Володимир Комаров. Дивовижно талановитий, поцілований Богом, позитивний, добрий, харизматичний. Просто немає слів,
– йдеться в дописі.
Відспів відбудеться 1 квітня у Свято-Пантелеймонівському одеському чоловічому монастир УПЦ за адресою: вул. Пантелеймонівська, 66. Точний час церемонії прощання буде оголошено пізніше.
Друзі та знайомі Володимира Комарова на його сторінці в фейсбуці висловлюють співчуття та коментують його смерть.
Що відомо про Володимира Комарова?
- Він народився 29 лютого 1964 року в Кіровоградській області, але згодом сім'я переїхала до Одеси.
- Ще в шкільні роки Володимир почав займатися пантомімою, а сценічну кар'єру розпочав в ансамблі "Маски", потім виступав у Київському театрі "Шарж". Через деякий час він знову повернувся у студію "Маски".
- У 2002 році Комаров створив комік-дует "Одеколон", а через три роки заснував музичний гурт "Д-ръ БрМенталь", де поєднував пісні та комедійні номери.
- Володимир також знімався у кіно. Зокрема, він з'явився у фільмах: "Прапорщик Шматко, або «Е-моє»", "Посмішка Бога, або Чисто одеська історія", "Сезон відкриттів", "Іван Сила" та інших.
- З 2010-х років артист проводив екскурсії по Одесі. Окрім цього, він створював авторські люльки для паління.
- Відомо, що Володимир Комаров тричі був одружений і мав двох дітей – сина та доньку, а також внучку.