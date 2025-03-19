В образі total black та за руку з чоловіком: Олена Зеленська прибула до Фінляндії
- Володимир і Олена Зеленські прибули до Фінляндії з офіційним візитом, маючи заплановані зустрічі з лідерами країни та урядовцями.
- Олена Зеленська обрала елегантний total black образ для візиту, з'явившись у чорному вбранні разом з чоловіком.
Володимир Зеленський разом з дружиною прибув до Фінляндії з офіційним візитом. Перша леді продемонструвала стриманий образ.
Володимир та Олена Зеленські у Фінляндії мають низку запланованих зустрічей з президентом та першою леді, спікером і членами парламенту та іншими урядовцями. Про це пише Show 24 з посиланням на телеграм-канал Володимира Зеленського.
До слова "Ніжний момент": Зеленські зворушили публіку, тримаючись за руки під час офіційної церемонії
Перша леді України прибула до Фінляндії в стриманому та елегантному образі. Зеленську фотографували, коли вона спускалася трапом літака, тримаючись за руки з чоловіком.
Олена Зеленська постала у повністю чорному вбранні. Вона одягнула чорні широкі штани та класичну сорочку, а зверху доповнила образ довгим пальтом вільного крою та глянцевими лоферами.
Олена Зеленська з чоловіком / Фото з телеграму Зеленських
Зауважимо, раніше президентське подружжя з'явилося разом на церемонії нагородження Шевченківської премії-2025. Зеленські зворушили публіку, тримаючись за руки під час заходу.
Останні образи першої леді
- Олена Зеленська відвідала новий музей математики "Кубоїд" у класичному чорному костюмі-трійці та в білій сорочці.
- Для візиту до ОАЕ перша леді обрала діловий костюм кольору бургунді.
- У темно-синьому ансамблі дружина президента відвідала Львів, де разом з пані міністеркою закордонних справ Ліхтенштейну побувала у Школі Супергероїв.