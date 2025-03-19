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Show24 Українські зірки В образі total black та за руку з чоловіком: Олена Зеленська прибула до Фінляндії
19 березня, 09:03
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В образі total black та за руку з чоловіком: Олена Зеленська прибула до Фінляндії

Марія Касій
Основні тези
  • Володимир і Олена Зеленські прибули до Фінляндії з офіційним візитом, маючи заплановані зустрічі з лідерами країни та урядовцями.
  • Олена Зеленська обрала елегантний total black образ для візиту, з'явившись у чорному вбранні разом з чоловіком.

Володимир Зеленський разом з дружиною прибув до Фінляндії з офіційним візитом. Перша леді продемонструвала стриманий образ.

Володимир та Олена Зеленські у Фінляндії мають низку запланованих зустрічей з президентом та першою леді, спікером і членами парламенту та іншими урядовцями. Про це пише Show 24 з посиланням на телеграм-канал Володимира Зеленського

До слова "Ніжний момент": Зеленські зворушили публіку, тримаючись за руки під час офіційної церемонії

Перша леді України прибула до Фінляндії в стриманому та елегантному образі. Зеленську фотографували, коли вона спускалася трапом літака, тримаючись за руки з чоловіком. 

Олена Зеленська постала у повністю чорному вбранні. Вона одягнула чорні широкі штани та класичну сорочку, а зверху доповнила образ довгим пальтом вільного крою та глянцевими лоферами. 


Олена Зеленська з чоловіком / Фото з телеграму Зеленських

Зауважимо, раніше президентське подружжя з'явилося разом на церемонії нагородження Шевченківської премії-2025. Зеленські зворушили публіку, тримаючись за руки під час заходу.

Останні образи першої леді

  • Олена Зеленська відвідала новий музей математики "Кубоїд" у класичному чорному костюмі-трійці та в білій сорочці. 
  • Для візиту до ОАЕ перша леді обрала діловий костюм кольору бургунді. 
  • У темно-синьому ансамблі дружина президента відвідала Львів, де разом з пані міністеркою закордонних справ Ліхтенштейну побувала у Школі Супергероїв.