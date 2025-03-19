Владимир и Елена Зеленские в Финляндии имеют ряд запланированных встреч с президентом и первой леди, спикером и членами парламента и другими чиновниками. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на телеграмм-канал Владимира Зеленского.
К слову "Нежный момент": Зеленские растрогали публику, держась за руки во время официальной церемонии
Первая леди Украины прибыла в Финляндию в сдержанном и элегантном образе. Зеленскую фотографировали, когда она спускалась по трапу самолета, держась за руки с мужем.
Елена Зеленская предстала в полностью черном наряде. Она надела черные широкие черные брюки и классическую рубашку, а сверху дополнила образ длинным пальто свободного кроя и глянцевыми лоферами.
Елена Зеленская с мужем / Фото из телеграмма Зеленских
Заметим, ранее президентская чета появилась вместе на церемонии награждения Шевченковской премии-2025. Зеленские растрогали публику, держась за руки во время мероприятия.
Последние образы первой леди
- Елена Зеленская посетила новый музей математики "Кубоид" в классическом черном костюме-тройке и в белой рубашке.
- Для визита в ОАЭ первая леди выбрала деловой костюм цвета бургунди.
- В темно-синем ансамбле жена президента посетила Львов, где вместе с госпожой министром иностранных дел Лихтенштейна побывала в Школе Супергероев.