Владимир и Елена Зеленские в Финляндии имеют ряд запланированных встреч с президентом и первой леди, спикером и членами парламента и другими чиновниками. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на телеграмм-канал Владимира Зеленского.

К слову "Нежный момент": Зеленские растрогали публику, держась за руки во время официальной церемонии

Первая леди Украины прибыла в Финляндию в сдержанном и элегантном образе. Зеленскую фотографировали, когда она спускалась по трапу самолета, держась за руки с мужем.

Елена Зеленская предстала в полностью черном наряде. Она надела черные широкие черные брюки и классическую рубашку, а сверху дополнила образ длинным пальто свободного кроя и глянцевыми лоферами.



Елена Зеленская с мужем / Фото из телеграмма Зеленских

Заметим, ранее президентская чета появилась вместе на церемонии награждения Шевченковской премии-2025. Зеленские растрогали публику, держась за руки во время мероприятия.

Последние образы первой леди