Володимир та Олена Зеленські у Фінляндії мають низку запланованих зустрічей з президентом та першою леді, спікером і членами парламенту та іншими урядовцями. Про це пише Show 24 з посиланням на телеграм-канал Володимира Зеленського.

До слова "Ніжний момент": Зеленські зворушили публіку, тримаючись за руки під час офіційної церемонії

Перша леді України прибула до Фінляндії в стриманому та елегантному образі. Зеленську фотографували, коли вона спускалася трапом літака, тримаючись за руки з чоловіком.

Олена Зеленська постала у повністю чорному вбранні. Вона одягнула чорні широкі штани та класичну сорочку, а зверху доповнила образ довгим пальтом вільного крою та глянцевими лоферами.



Олена Зеленська з чоловіком / Фото з телеграму Зеленських

Зауважимо, раніше президентське подружжя з'явилося разом на церемонії нагородження Шевченківської премії-2025. Зеленські зворушили публіку, тримаючись за руки під час заходу.

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