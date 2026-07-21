Остапчуки після переїзду до Канади знову пакують валізи

Катерина та Володимир Остапчуки зі своїм маленьким сином Тимофієм на початку літа покинули Україну та оселилися у Канаді. За цей час вони встигли орендувати будинок, купити розкішне авто, віддати дитину у садок, але вже знову пакують валізи.

У своєму інстаграмі Катерина відповідала на запитання підписників й один з них запитав: "Яку країну плануєте відвідати наступною?". Відповідь дівчини була доволі неочікуваною, бо в іншу країну родина планує переїхати надовго, хоч і не з кінцями. А от коли саме планується переїзд, дружина ведучого не уточнила.

Плануємо в Іспанію надовго. У Вови там декілька весіль. Щоб не літати туди-сюди,

– зізналася Катерина.

Схоже, справи у подружжя йдуть непогано. Після Іспанії вони також збираються їхати до Італії через ту саму причину – Володимир буде вести там весілля.

Чесно кажучи, так переїзд сприймається легше,

– додала Катерина у своїй відповіді.



Катерина Остапчук розповіла про тимчасовий переїзд до Іспанії / фото з інстаграму

У цій же каруселі запитань Катерина озвучила плюси та мінуси життя у Канаді, а точніше у Монреалі, які вона вже встигла помітити за цей короткий період. З плюсів блогерка виділила безпеку, чистоту, ставлення до людей та комфорт для виховання дітей. А от мінуси виявилися доволі гіркими.

Це не мій дім. Складно звикати до всього нового. Немає відчуття свого. І де*ільна система з направленнями від лікаря на будь-яку процедуру,

– додала вона.



Катя Остапчук розповіла про життя у Монреалі / фото з інстаграму

Раніше Остапчуки казали, що про еміграцію до Канади замислилися ще рік тому. Остаточне рішення пара прийняла через ворожий обстріл.