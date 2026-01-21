Остапчук з дружиною віддали генератор підписниці з Гостомеля, у якої дитина з ДЦП
- Остапчук і його дружина подарували генератор підписниці з Гостомеля, яка виховує дитину з ДЦП.
- Катерина Полтавська закликала допомагати тим, хто цього потребує, після того, як вони відвезли генератор до підписниці.
Дружина ведучого – Катерина Полтавська, повідомила, що їхня родина зробила добру справу. Вони допомогли підписниці, яка виховує малюка з ДЦП.
Виявилось, що блогерка опублікувала у своєму телеграм-каналі повідомлення про генератор. Родина у заміському будинку має тепло та світло, тому вирішили віддати комусь генератор, який Катерина залишила собі після продажу студії у столиці, пише дружина Остапчука в інстаграмі.
Серед охочих жінка обрала підписницю, яка живе у Гостомелі й піклується про дитину з діагнозом ДЦП.
До слова, ДЦП (Дитячий церебральний параліч) – це група розладів руху та постави, що виникають через пошкодження ділянок мозку, відповідальних за контроль рухів.
Днями подружжя відвезло генератор до підписниці, зробивши добру справу. Катерина закликала інших допомагати тим, хто цього потребує.
У нас був вдома генератор зі студії. Написала про це у своєму Telegram-каналі, і мені відповіла дівчина, у якої в малюка ДЦП, що в них майже немає світла. Днями з Вовою відвезли їй в Гостомель цей генератор і подарували його. Допомагайте тим, хто потребує,
– повідомила Полтавська.
Нагадаємо, що днями виник скандал з Тіною Кароль на тлі її пісні "У нас немає світла". Співачка записала відеозвернення в інстаграмі, де перепросила всіх, кого могло зачепити її відео, та подякувала за підтримку тим, хто зрозумів її задум і не вважає пісню причиною всіх проблем.
Що відомо про стосунки Остапчука і Полтавської?
- Подружжя познайомилось під час повномасштабної війни. Володимир кликав нову знайому на побачення, однак та відмовлялась.
- Та згодом між парою таки виник зв'язок, який переріс у сім'ю. У 2024 році Катерина повідомила, що вони одружились.
- Наприкінці того ж року в родині народився син Тимофій.
- 4 жовтня 2025 року, на третю річницю стосунків, Володимир Остапчук подарував дружині автівку Range Rover Velar 2025 року. На офіційному сайті Land Rover зазначено, що коштує такий автомобіль приблизно 3 мільйони 978 тисяч гривень.