Остапчук з дружиною віддали генератор підписниці з Гостомеля, у якої дитина з ДЦП

Дружина ведучого – Катерина Полтавська, повідомила, що їхня родина зробила добру справу. Вони допомогли підписниці, яка виховує малюка з ДЦП.

Виявилось, що блогерка опублікувала у своєму телеграм-каналі повідомлення про генератор. Родина у заміському будинку має тепло та світло, тому вирішили віддати комусь генератор, який Катерина залишила собі після продажу студії у столиці, пише дружина Остапчука в інстаграмі.

Серед охочих жінка обрала підписницю, яка живе у Гостомелі й піклується про дитину з діагнозом ДЦП.

До слова, ДЦП (Дитячий церебральний параліч) – це група розладів руху та постави, що виникають через пошкодження ділянок мозку, відповідальних за контроль рухів.

Днями подружжя відвезло генератор до підписниці, зробивши добру справу. Катерина закликала інших допомагати тим, хто цього потребує.

У нас був вдома генератор зі студії. Написала про це у своєму Telegram-каналі, і мені відповіла дівчина, у якої в малюка ДЦП, що в них майже немає світла. Днями з Вовою відвезли їй в Гостомель цей генератор і подарували його. Допомагайте тим, хто потребує,

– повідомила Полтавська.

Володимир Остапчук із дружиною віддали генератор підписниці / Скриншот з інстаграм-сторіс

