Володимир Остапчук замилував кадрами ранку нареченого з 1,5-річним сином

Володимир Остапчук разом із дружиною Катериною Полтавською влаштували весільну фотосесію в заміському комплексі Edem Resort Medical & Spa поблизу Львова.

Після цього шоумен показав свій варіант ранку нареченого разом із сином. Фото він опублікував на власній сторінці в інстаграмі.

На серії чорно-білих світлин Володимир Остапчук і 1,5-річний Тимофій позували в чорних костюмах і білих сорочках – з краваткою та метеликом. Щоправда, на малюка не знайшли чорні класичні туфлі, тому він був босоніж.

Ранок нареченого Володимира Остапчука / Фото Сергій Мазур

До речі, раніше фото у весільній сукні публікувала дружина Володимира, Катерина.

Історія кохання Володимира Остапчука та Катерини Полтавської

Володимир і Катерина познайомилися вже під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді дівчина допомагала ведучому відновити доступ до його акаунта в інстаграмі.

Спочатку Катерина не погоджувалася на особисті зустрічі, хоча Володимир не раз запрошував її на побачення. З часом вона змінила своє рішення, і їхнє спілкування поступово переросло у стосунки.

Символічною датою початку роману пара називає 4 жовтня 2022 року, коли Остапчук офіційно розлучився зі своєю другою дружиною.

У 2024 році Катерина повідомила, що вони з Володимиром одружилася. Пара спонтанно розписалася 6 березня.

10 грудня того ж року у подружжя народився син Тимофій. Для Остапчука це третя дитина, а для Полтавської – перша. Додамо, що подружжя днями емігрує до Канади.