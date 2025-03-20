Остапчук вперше за довгий час показав своїх дітей від першого шлюбу, які живуть за кордоном
- Діти Володимира Остапчука від першого шлюбу живуть з мамою в Канаді, він рідко з ними бачиться.
- Остапчук поділився фото дітей у день народження сина Евана, якому виповнилося сім років.
Діти Володимира Остапчука від першого шлюбу живуть з мамою в Канаді. Відтак, шоумен доволі рідко з ними бачиться та показує публіці.
Водночас днями він показав фото Евана та Емілії. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку шоумена.
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Так, Володимир Остапчук поширив фото, де зображений маленький Еван зі своєю сестрою Емілією. Зроби він це у день народження хлопчика.
Сьогодні (19 березня – 24 Канал) моєму середньому, Евану, сім років. Зустрічайте вже дорослого хлопця,
– написав під світлиною телеведучий.
Діти Володимира Остапчука / Скриншот з інстаграм-сторіс
Нагадаємо, наприкінці 2024 року Володимир Остапчук став батьком втретє. Його дружина Катерина Полтавська народила сина Тимофія. За словами зіркових батьків, старші діти Остапчука вже знайомі з малюком, а Володимир постійно підтримує з ними зв'язок.