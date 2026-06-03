5 останніх розлучень українських зірок, що наробили галасу в мережі

Останні місяці виявилися непростими для деяких українських знаменитостей. Поки одні зіркові пари ділилися романтичними фото та зізнаннями у коханні, в когось ідеальні стосунки руйнувалися. Чимало публічних осіб за останні пів року оголосили про розрив або офіційне розлучення.

Деякі з цих розставань стали несподіванкою для шанувальників. Адже деякі зіркові подружжя часто є взірцем у шоубізнесі. 24 Канал зібрав найгучніші розлучення зірок, які наробили найбільше галасу.

До слова Олена Тополя зізналася, чи допомагає їй колишній чоловік з вихованням дітей

Володимир Ращук та Вікторія Білан-Ращук

Одним з найгучніших розлучень за останній час став розрив актора та військовослужбовця Володимира Ращука та актриси Вікторії Білан-Ращук. Лише в жовтні 2025 у пари народився спільний син, а вже у квітні цього року Володимир заявив, що він більше не разом з дружиною, бо покохав іншу.

На цьому обговорення могли б зупинитися, якби не гучне інтерв'ю Вікторії Білан-Ращук. Акторка вирішила розповісти свою версію їхнього розлучення. Вона заявила про численні зради з боку чоловіка та брехню.

Зараз між колишнім подружжям триває суд та офіційний процес розлучення. Вікторія прагне визначити чіткий графік зустрічей батька з дитиною.



Зіркові розлучення / Фото з інстаграму зірок

Потап і Настя Каменських

Зірки, що раніше були популярними в Україні, повідомили про розлучення в травні цього року. Уже кілька років ходили чутки про кризу в їхніх стосунках, однак лише місяць тому артисти прокоментували цю інформацію.

"Як ти не крути, але ми не пара". Дякуємо за вашу підтримку та любов упродовж усіх цих років,

– йдеться у їхній заяві.

Водночас багато хто підозрює, що ця заява зроблена для піару. Адже через кілька тижнів Потап і Настя заявили, що вони повертаються на сцену як дует. До слова, у відео вони спілкуються російською мовою. Очевидно, що свої хіти вони не перекладатимуть.

"Потап і Настя" повертаються: відео

Тарас та Олена Тополі

Лідер гурту АНТИТІЛА та відома співачка 1 грудня минулого року оголосили про розлучення. Ця новина стала для багатьох несподіванкою, адже пара перебувала у шлюбі близько 13 років.

Пара повідомила, що це зважене рішення їх обох, і вони продовжують з повагою ставитися одне до одного як партнери у вихованні дітей. На той час вони вже врегулювали майнові питання та питання фінансового утримання дітей.

Після розлучення Олена й Тарас Тополі говорять одне про одного максимально стримано, тому жодними скандальними подробицями вони не ділилися. Але як розповідала артистка, якби не діти, вони б припинили спілкування.



Зіркові розлучення / Фото з інстаграму зірок

Андрій Федінчик і Наталка Денисенко

Чутки про розлучення пари з'явилися ще навесні минулого року. Мережею "гуляли" судові документи, що лише підігрівали ці плітки. Але лише влітку 2025 Наталка Денисенко офіційно повідомила, що розлучилася з Андрієм Федінчиком.

Згодом акторка дала відверте інтерв'ю Маші Єфросиніній, де зізналась, що на їхні стосунки дуже вплинула війна. Оскільки Андрій захищав Україну, Наталці довелось взяти на себе відповідальність щодо сім'ї. Окрім того, Денисенко заявляла, що колишній чоловік її ображав.

Згодом інтерв'ю дав сам Андрій Федінчик. Актор вважає, що ексдружина зрадила його з манекенником Юрієм Савранським. Сама Наталка це спростовує. Зараз між зірками доволі непрості стосунки, але вони часто бачаться та спілкуються. Адже продовжують виховувати спільного сина Андрія.



Зіркові розлучення / Фото з інстаграму зірок

Вікторія Обламська та Яна Халамандра

Чимало уваги привернуло також розрив між блогерками Вікторією та Яною, які перебували у стосунках близько 8 років. Їхнє розставання називають "найгучнішим ЛГБТ-розлученням".

Як розповіла Вікторія, ініціаторкою розриву стала Яна. Для неї це рішення було несподіваним, але парі вдалося розійтися без скандалів.

Перший день воно було все дуже напружене, дуже складне. Я дзвонила їй, намагалася про щось поговорити, донести, що це якесь безглуздя. Перший день – це стан шоку. А далі я б по відчуттях зрівняла це зі смертю, коли ти втрачаєш на фізичному рівні людину,

– зізналась дівчина.



Зіркові розлучення / Фото з інстаграму зірок

Які ще українські зірки розлучилися за останні пів року?

Акторка Стася Ровінська заявила про розлучення з чоловіком, режисером Ярославом Ровінським. Подружжя прожило у шлюбі 13 років.

Співачка Інесса Грицаєнко несподівано повідомила, що є розлученою жінкою. Вона вийшла заміж у жовтні 2024, але приховувала чоловіка. У шлюбі в пари народилась донька.

Український актор Костянтин Октябрський розлучився з дружиною Самірою після 10 років у шлюбі ще наприкінці минулого року.

Вікторія Маремуха офіційно розлучилась зі своїм чоловіком-французом Луї Беллє після 5 років шлюбу.

Фагот з ТНМК та Ольга Навроцька розійшлися після 16 років стосунків. Подробиці наразі невідомі.