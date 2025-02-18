Анатолій Анатоліч жорстко розкритикував втікача Волошина, який заспівав про тугу за Україною

Днями блогер Олександр Волошин, який незаконно виїхав з України після початку повномасштабного вторгнення, анонсував нову пісню. У композиції він співає про те, як сумує за Батьківщиною.

Про це вже висловився український шоумен Анатолій Анатоліч. Він зізнався, що йому не подобається. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку телеведучого.

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Так, Олександр Волошин у своєму інстаграмі повідомив, що 24 лютого вийде його пісня "Ненько".

Уривок з композиції Олександра Волошина

Що ти, як ти моя Ненько?

Чому мій дім від мене так далеко

Чому життя моє немов лелека

Чому глядеш у небокрай?

Молитись за мене не забувай, пам'ятай

Після цього Анатолій Анатоліч вийшов в інстаграм-сторіс, де висловився про Волошина та його трек.

Мені дуже не подобається, що люди, які свідомо з'їб*лися, порушивши закон, придбавши собі виїзд якимось чином, вони лізуть в українське медіаполе. І зараз він ще буде на монетизації зі свого треку заробляти, а незміцнілі уми будуть слухати його музику про те, як він сумує за ненькою Україною десь на Балі чи у Варшаві. Це крінж, коли людина, яка з'їб*лася, постить пісню про те, як він сумує за Україною,

– зазначив телеведучий.

Анатолій Анатоліч висловився про нову пісню Волошина: дивіться відео онлайн

Що відомо про втечу Олександра Волошина з України

Блогер, за даними журналістки Раміни Есхакзай, виїхав з України 31 липня 2024 року "як водій мікроавтобуса Volkswagen від суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень".

Олександр скористався системою "Шлях", туди його зареєструвало так зване ТОВ "Рос Транс". Цією системою він користувався і раніше, коли виїжджав за кордон, але тоді використовував інші напрямки діяльності.