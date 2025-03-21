12 прекрасних пісень до Всесвітнього дня поезії, які натхненні віршами поетів

Сьогодні, 21 березня, відзначаємо Всесвітній день поезії. Це свято, яке нагадує нам про силу рядків на папері, які можуть торкнутись найглибших струн душі та серця.

Українські артисти упродовж багатьох років експериментують з творчістю, використовуючи у своїх піснях рядки з віршів відомих українських культурних діячів. Сьогодні, у Всесвітній день поезії, пропонуємо у матеріалі Show24 поринути у світ пісень, музики та краси.

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Плач Єремії – "Вона"

Мабуть, немає людини, яка бодай раз не слухала цей легендарний трек. Але не всі знають, що у 1989 році Кость Москалець написав однойменний вірш, який поклав на музику і виступив з піснею у львівському театрі. Однак справжню славу треку принесло виконання гурту "Плач Єремії".

Плач Єремії – "Вона": слухати пісню онлайн

Один в каное – "Човен"

Творча спадщина Івана Франка є скарбом українського народу. Тому не дивно, що з неї черпають натхнення сучасні виконавці. Гурт "Один в каное" створив музику до вірша й надав йому нових сенсів.

Один в каное – "Човен": слухайте пісню онлайн

Pianoбой – "Літак"

Дмитра Шурова, фронтмена гурту Pianoбой, свого часу захопила творчість українського поета, режисера та сценариста Миколи Вінграновського. Пісня, яка була створена завдяки віршу митця, нібито переносить слухача у справжній політ.

Pianoбой – "Літак": слухайте пісню онлайн

Скрябін – "Ох, не однаково мені"

Гурт записав і виконав пісню, у якій використав слова з вірша Кобзаря "Мені однаково, чи буду". Свого часу Андрій Кузьменко пояснив, чому його команда зорієнтувалась на творчість генія.

Знайомство з Шевченковою творчістю за посередництва сучасної музики може багатьох байдужих спонукати по-новому глянути на Тараса Шевченка, його творчість та й поезію взагалі,

– казав Кузьма Скрябін.

"Скрябін" – "Ох, не однаково мені": слухайте пісню онлайн

O.Torvald – "Мовчи"

Вірш, який обрала команда для реалізації, належить перу Євгена Плужника. Попри те, що поета спіткала гірка доля через жорстку радянську політику, його вірші продовжують жити до сьогодні.

O.Torvald – "Мовчи": слухайте пісню онлайн

Артем Пивоваров – "Ти знаєш, що ти людина"

Тривалий час співак працював над проєктом "Твої вірші, мої ноти", куди увійшли пісні, в основу яких покладені вірші українських поетів. Сам Артем казав, що вірш Василя Симоненка спонукає до роздумів про цінність життя.

Артем Пивоваров – "Ти знаєш, що ти людина": дивіться відео онлайн

Dakh Daughters – "Повернення"

Світла мелодія з присмаком гіркого болю – перші слова, що спадають на думку після прослуховування композиції. За основу пісні "Повернення" виконавиці взяли вірш української письменниці Вікторії Амеліної, загиблої внаслідок російського обстрілу.

Ми присвячуємо цю роботу незламній молоді українського Нью-Йорка, що на Донеччині, та всім тимчасово переміщеним особам. Пісня увійде до нового альбому Pandora’s Box, реліз якого відбудеться вже у квітні,

– поділилися учасниці гурту Dakh Daughters.

Dakh Daughters – "Повернення": дивіться відео онлайн

Паліндром – "Не дожив"

Саундтрек вийшов до документальної стрічки "Ваш Василь", яка розповідає про життя й боротьбу Василя Стуса. За основу пісні використано вірш поета "Ще й до жнив не дожив".

Паліндром – "Не дожив": слухайте пісню онлайн

Океан Ельзи – "В твоїх очах я бачу небо"

Вперше гурт виконав цей трек у 1995 році. Не дарма рядки з вірша Богдана Лепкого настільки гармонійно переплелись з музикою, що дехто навіть казав, що Святослав Вакарчук підкорить не одне жіноче серце.

Океан Ельзи – "В твоїх очах я бачу небо": дивіться відео онлайн

Джамала – "Неандертальці"

Вірш "Мабуть, ще людство дуже молоде" Ліна Костенко видала у 2013 році, а за два роки Джамала випустила пісню, у яку поклала рядки з роботи поетеси.

Джамала – "Неандертальці": слухайте пісню онлайн

А ось ще декілька варіантів пісень, які покладені на вірші Ліни Костенко.

"Пиріг і Батіг" – "Гаї шумлять"

Поштовхом для створення цієї пісні став вірш Павла Тичини, написаний у 1913 році. Офіційна прем'єра композиції відбулася ще десять років тому, проте загальне визнання вона отримала лише торік. Що цікаво, цю та іншу "співану поезію" гурту "Пиріг і Батіг" можна буде почути наживо на великому концерті у МЦКМ 10 квітня.

"Пиріг і Батіг" – "Гаї шумлять": дивіться відео онлайн

Христина Соловій – "Стежечка"

10 років тому співачка переспівала вірш Івана Франка, який входить до збірки "Зів'яле листя". Саме у цій збірці поет розповів про нерозділене кохання.

Христина Соловій – "Стежечка": слухайте пісню онлайн