Зірка "Кіборгів" В'ячеслав Довженко відповів, на чому економить
- В'ячеслав Довженко розповів про проблеми з оплатою праці акторів, заговоривши про відсутність роялті в українській кінематографії.
- Актор зізнався, що змушений економити на собі, оскільки не може дозволити собі певні витрати на здоров'я та спорт.
Зірка фільму "Кіборги" В'ячеслав Довженко висловився про заробітки в акторській сфері. Чоловік також зізнався, на чому економить.
Про заробітки Довженко заговорив в інтерв'ю РБК-Україна LIFE.
В'ячеслав Довженко каже, що в Україні "досі існує радянська система підходу до творчих людей, особливо до акторського цеху". Зокрема, йдеться про оплату праці.
І у нас досі не існує в кінематографії сплати авторських прав, на жаль. Роялті. Актор, виконуючи роль, уже є автором цієї ролі, тому що візьмеш іншого актора – це буде зовсім інша історія, зовсім інша роль,
– додав Довженко.
Актор зізнався, що йому доводиться економити.
Я економлю на собі точно. Тому що хотілось би в цьому віці вже більше відвідувати спортзали, косметологів, думати про здорове харчування. Ну, тут не тільки економія, тут ще й час. А у нас, на жаль, інші реалії,
– зазначив він.
Також Довженко поділився, що з нього поганий бізнесмен, тому не відкриває власну справу.
Інтерв'ю з В'ячеславом Довженком: дивіться відео онлайн
Хто такий В'ячеслав Довженко?
В'ячеслав Довженко родом з Дніпра. Він навчався у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого на режисерському відділені.
Актор не лише знімається у кіно, але й працює у Київському академічному драматичному театрі на Подолі.
Довженко відомий за фільмами "Кіборги", "Свінгери", "Інший Франко", "Буча", "Будинок "Слово": Нескінченний роман", а також за серіалами "Дільничний з ДВРЗ" і "АТП Перевізники".