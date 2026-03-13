Зірка "Кіборгів" В'ячеслав Довженко відповів, на чому економить

Зірка фільму "Кіборги" В'ячеслав Довженко висловився про заробітки в акторській сфері. Чоловік також зізнався, на чому економить.

Про заробітки Довженко заговорив в інтерв'ю РБК-Україна LIFE.

В'ячеслав Довженко каже, що в Україні "досі існує радянська система підходу до творчих людей, особливо до акторського цеху". Зокрема, йдеться про оплату праці.

І у нас досі не існує в кінематографії сплати авторських прав, на жаль. Роялті. Актор, виконуючи роль, уже є автором цієї ролі, тому що візьмеш іншого актора – це буде зовсім інша історія, зовсім інша роль,

– додав Довженко.

Актор зізнався, що йому доводиться економити.

Я економлю на собі точно. Тому що хотілось би в цьому віці вже більше відвідувати спортзали, косметологів, думати про здорове харчування. Ну, тут не тільки економія, тут ще й час. А у нас, на жаль, інші реалії,

– зазначив він.

Також Довженко поділився, що з нього поганий бізнесмен, тому не відкриває власну справу.

Інтерв'ю з В'ячеславом Довженком: дивіться відео онлайн

Хто такий В'ячеслав Довженко?