Після нападу брата: переможець "Зважених та щасливих" Грабовий вийшов на звʼязок з лікарні

Переможець 10-го сезону реаліті-шоу "Зважені та щасливі" В'ячеслав Грабовий продовжує лікування після трагічних подій в родині та вогнепального поранення. Чоловік оприлюднив кадри з лікарні, де зараз пересувається у колісному кріслі із перебинтованою ногою.

У своїх соціальних мережах В'ячеслав Грабовий оприлюднив кадри з медичного закладу. 42-річний одесит, який з серпня перебуває на лікуванні, вирішив зробити коротку перерву після чергової перев'язки та вийти на свіже повітря, щоб випити кави.

Попри важку травму та тривале відновлення, В'ячеслав із почуттям гумору звернувся до тих, хто дивиться ролик. Втім, деталями подальшого лікування та прогнозами лікарів Грабовий поки що не ділиться.

https://t.co/P6vPBGFdyf — Поліна Polina (@polinarbcua) October 11, 2026

Через деякий час після появи Грабового в соцмережах до усіх небайдужих звернулась його наставниця з проєкту "Зважені та щасливі" – Марина Боржемська. Вона закликала долучитись до збору, адже після понад місяця лікування та кількох операцій Грабовому критично не вистачає коштів на усі потрібні медичні послуги.

Яку трагедію пережив Вячеслав Грабовий

Наприкінці серпня в Одесі стався трагічний інцидент, під час якого брат Грабового відкрив вогонь із мисливської зброї, позбавивши життя батьків та поранивши самого В'ячеслава. Після цього чоловік забарикадувався у квартирі та застрелився. Підтримку постраждалому висловила його тренерка Марина Боржемська, закликавши не залишатися байдужими до його біди.

За час участі у 10-му сезоні проєкту "Зважені та щасливі" В'ячеславу вдалося схуднути на 104 кілограми, зменшивши вагу зі 195 до 91 кг та здобувши заслужену перемогу.

Марина Боржемська нещодавно також повідомила, що й сама страждає від хвороби, яка заважає їй підтримувати звичний стиль життя. Через недуги вона навіть зникла із соцмереж.