В своих социальных сетях Вячеслав Грабовый опубликовал кадры из медицинского учреждения. 42-летний одессит, который с августа находится на лечении, решил сделать короткий перерыв после очередной перевязки и выйти на свежий воздух, чтобы выпить кофе.

Несмотря на тяжелую травму и длительное восстановление, Вячеслав с чувством юмора обратился к тем, кто смотрит ролик. Впрочем, подробностями дальнейшего лечения и прогнозами врачей Грабовый пока не делится.

Через некоторое время после появления Грабового в соцсетях ко всем неравнодушным обратилась его наставница по проекту "Взвешенные и счастливые" – Марина Боржемская. Она призвала присоединиться к сбору средств, ведь после более чем месяца лечения и нескольких операций Грабовому критически не хватает средств на все необходимые медицинские услуги.

Какую трагедию пережил Вячеслав Грабовый

В конце августа в Одессе произошел трагический инцидент, в ходе которого брат Грабового открыл огонь из охотничьего оружия, лишив жизни родителей и ранив самого Вячеслава. После этого мужчина забаррикадировался в квартире и застрелился. Поддержку пострадавшему выразила его тренер Марина Боржемская, призвав не оставаться равнодушными к его беде.

За время участия в 10-м сезоне проекта "Взвешенные и счастливые" Вячеславу удалось похудеть на 104 килограмма, снизив вес с 195 до 91 кг и одержав заслуженную победу.

Марина Боржемская недавно также сообщила, что и сама страдает от болезни, которая мешает ей вести привычный образ жизни. Из-за недуга она даже исчезла из социальных сетей.