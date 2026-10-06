Долгое время Марина Боржемская не выходила на связь со своими подписчиками в инстаграме. Оказалось, что причиной этого была не потеря мотивации, а серьезные проблемы со здоровьем. В своем откровенном посте тренер призналась, что ее мучают страшные приступы мигрени.

В последнее время я почти ничего не публиковала. Не потому, что потеряла мотивацию или мне больше не хотелось делиться. Мне просто было очень плохо. Я страдаю от мигрени. И в последнее время приступы стали настолько сильными, что иногда лишают меня нормальной жизни. Бывают дни, когда свет причиняет боль, звуки становятся невыносимыми, а единственное желание – закрыться в темной комнате и просто ждать, пока боль отступит,

– откровенно рассказала знаменитость.

Для Боржемской, которая всегда была воплощением энергии и силы, это состояние оказалось особенно тяжелым психологическим испытанием. Профессия фитнес-тренера обязывает постоянно быть активной, мотивировать других и улыбаться, но сейчас ее собственное тело требует передышки и покоя.

Я учусь это принимать. Пропущенная тренировка – не провал. Отдых – не лень. Отмененные планы – не повод чувствовать себя виноватой. Я делюсь этим, потому что, возможно, кто-то сейчас переживает то же самое. Вы не одни. Иногда лучшее, что мы можем сделать для себя, – просто позволить себе остановиться. Я как раз этому сейчас тоже учусь,

– добавила Марина.

Марина Боржемская / фото из инстаграма

Поклонники тренера сразу поддержали ее в комментариях. Многие поделились собственным опытом борьбы с этой коварной болезнью и пожелали звезде скорейшего выздоровления.

Напомним, что MamaRika уже неделю молчит и сообщила о проблемах с голосом.