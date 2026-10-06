Тривалий час Марина Боржемська не виходила на зв'язок зі своєю аудиторією в Instagram. Виявилося, що причиною цього стала зовсім не втрата мотивації, а серйозні проблеми зі здоров'ям. У своєму відвертому дописі тренерка зізналася, що її мучать страшні напади мігрені.

Останнім часом я майже нічого не постила. Не тому, що втратила мотивацію чи мені більше не хотілося ділитися. Мені просто було дуже погано. Я страждаю на мігрені. І останнім часом вони стали настільки сильними, що іноді забирають у мене звичайне життя. Бувають дні, коли світло болить, звуки стають нестерпними, а єдине бажання – закритися в темній кімнаті й просто чекати, поки біль відступить,

– відверто розповіла знаменитість.

Для Боржемської, яка завжди була втіленням енергії та сили, цей стан виявився особливо важким психологічним випробуванням. Професія фітнес-тренера зобов'язує постійно бути активною, мотивувати інших та посміхатися, але зараз її власне тіло вимагає павзи та спокою.

Я вчуся це приймати. Пропущене тренування – не провал. Відпочинок – не лінь. Скасовані плани – не привід почуватися винною. Я ділюся цим, бо, можливо, хтось зараз переживає те саме. Ви не одні. Іноді найкраще, що ми можемо зробити для себе, – просто дозволити собі зупинитися. Я саме цьому зараз вчуся також,

– додала Марина.

Марина Боржемська / фото з інстаграму

Шанувальники тренерки одразу підтримали її в коментарях. Багато хто поділився власним досвідом боротьби з цією підступною хворобою та побажав зірці швидшого одужання.

Нагадаємо, що MamaRika вже тиждень мовчить і повідомила про проблеми з голосом.



