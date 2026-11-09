"Що ти наробив": син Наталії Сумської схуд на 35 кілограмів і пригадав реакцію мами

Коли В'ячеслав Хостікоєв знімався у комедії "Скажене весілля 3", він важив 116 кілограмів. За три роки актор схуд на 35 кілограмів. Його мама Наталія Сумська, побачивши зміни, одразу поцікавилася, чи годують її сина.

В ефірі "Сніданку з 1+1" 30-річний Хостікоєв пригадав розмову з мамою про свою вагу. Сам актор вважав, що раніше важив забагато, а от Сумську його схуднення занепокоїло.

Дуже класна була реакція у мами: "Що ти наробив? Не годують?! Що ви наробили, як так можна?". Але маму треба заспокоїти, бо кожна любляча мати – вона, звичайно, хоче, щоб синочок виглядав трошки… Але це було, ну, занадто,

– розповів Хостікоєв.

В'ячеслав Хостікоєв з мамою / скриншот з відео 1+1

За словами актора, 116 кілограмів – найбільше, скільки він важив. Саме таким його побачили глядачі третьої частини "Скаженого весілля", яка вийшла у 2021 році.

В'ячеслав Хостікоєв / кадр з фільму

У січні 2025 року Хостікоєв розповідав, що вже скинув 14 кілограмів. В'ячеслав зауважив, що після схуднення глядачі стали інакше його сприймати.

Треба тримати себе у формі. Дуже багато чого змінилось. Особливо враження про тебе у глядача,

– поділився актор.

В'ячеслав Хостікоєв / скриншот з відео 1+1

До речі, Катя Осадча засвітила схудлу на 35 кілограмів Заріцьку. Артистка останнім часом рідко з'являється на публіці, проте вразила мережу приголомшливим результатом схуднення.