"Что ты наделал": сын Натальи Сумской похудел на 35 килограммов и вспомнил реакцию мамы

Вячеслав Хостикоев / фото из инстаграма
Когда Вячеслав Хостикоев снимался в комедии "Сумасшедшая свадьба 3", он весил 116 килограммов. За три года актер похудел на 35 килограммов. Его мама Наталья Сумская, увидев изменения, сразу поинтересовалась, кормят ли ее сына.
В эфире программы "Завтрак с 1+1" 30-летний Хостикоев вспомнил разговор с мамой о своем весе. Сам актер считал, что раньше весил слишком много, а вот Сумскую его похудение встревожило.
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Реакция мамы была очень классной: "Что ты наделал? Тебя не кормят?! Что вы наделали, как так можно?". Но маму нужно успокоить, потому что каждая любящая мать – она, конечно, хочет, чтобы сынок выглядел чуть-чуть… Но это было, ну, слишком
По словам актера, 116 килограммов – это самый большой вес, который он когда-либо имел. Именно таким его увидели зрители третьей части "Сумасшедшей свадьбы", вышедшей в 2021 году.
В январе 2025 года Хостикоев рассказывал, что уже сбросил 14 килограммов. Вячеслав отметил, что после похудения зрители стали по-другому его воспринимать.
Надо держать себя в форме. Очень многое изменилось. Особенно впечатление о тебе у зрителя
Кстати, Катя Осадчая засветила похудевшую на 35 килограммов Зарицкую. Артистка в последнее время редко появляется на публике, однако поразила сеть потрясающим результатом похудения.
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