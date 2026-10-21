"Холостяк" Кравцов подарував квіти 5-річній доньці й показав їхню зворушливу зустріч
Головний герой "Холостяка-15" В'ячеслав Кравцов поділився відео зі своєю п'ятирічною донькою Меліссою. Баскетболіст показав, як дарує дівчинці квіти, та присвятив їй теплі слова.
Сімейні кадри спортсмен опублікував в інстаграмі. У ролику він вручає доньці букет, а вона щось розповідає татові. Відео Кравцов доповнив коротким підписом про те, яке місце Мелісса посідає в його житті.
Мій маленький всесвіт! У великого тата – маленька слабкість,
– написав баскетболіст.
Мелісса народилася у лютому 2021 року в шлюбі В'ячеслава з моделлю Еліною Руденко. Вона має титули "Міс Тернопіль" та "Віцеміс України-2015".
Майбутнє подружжя познайомилося в соцмережах. У 2019 році Кравцов освідчився коханій, і того ж року вони одружилися. Однак згодом пара розійшлася.
Розповідаючи про причини розлучення, спортсмен пояснював, що стосунки погіршилися через тривалу розлуку. За його словами, вони з дружиною не бачилися пів року, а спілкування на відстані дедалі частіше супроводжувалося сварками.
Через спілкування на відстані ми віддалилися… Почали часто сваритися, і через деякий час сіли й обговорили, що найкраще це припинити,
– зазначав Кравцов.
Вʼячеслав Кравцов з колишньою дружиною / фото з відкритих джерел
Після розлучення баскетболіст продовжує брати участь у житті доньки та проводити з нею час.
А тим часом вже пройшла перша вечірка на шоу "Холостяк". Одна учасниця сама забрала троянду, а Христина Горняк розказала про абʼюз у стосунках з Володимиром Остапчуком.