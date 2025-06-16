Це меседж, – Оля Цибульська емоційно прокоментувала мовний скандал з Вєркою Сердючкою

Скандал навколо виступу Вєрки Сердючки, під час якого звучали пісні російською мовою, викликав активне обговорення у суспільстві. Зокрема, на цей інцидент відреагувала співачка Ольга Цибульська.

Вона публічно звернулась до колеги через соцмережі. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Цибульської.

До теми Плювок в обличчя країні, – мовний омбудсмен різко відреагував на скандальний виступ Сердючки

Сердючка – це частина мого дитинства. Але ми всі виросли. І в момент, коли країна втрачає дітей, мову, домівки – артист на сцені – це вже не просто шоу. Це – меседж, це – тон, це – напрямок,

– зазначила Ольга.

Співачка наголосила, що в кожного артиста є вибір і навіть космічна народна любов до легенди не виправдовує російську мову.

Зараз не час "як було раніше". Зараз – час "як буде тепер",

– додала Цибульська.

Вона також запропонувала допомогу Вєрці Сердючці у перекладі її хітів.

Що відомо про скандал з Вєркою Сердючкою

На її концерті в столиці, який відбувся 13 червня, прозвучали відомі хіти "Всё будет хорошо" та "Дольче Габбана", що стало підставою для хвилі критики у мережі. Громадяни звернулися зі скаргами до Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя, який, своєю чергою, передав справу до поліції. Там наразі з'ясовують усі обставини.

Натомість у команді Андрія Данилка кажуть, що артист не порушив мовного законодавства. За їхніми словами, Сердючка виступала здебільшого українською та англійською, а кілька старих пісень були виконані "в оригіналі".

Позиція Андрія Данилка, який живе та працює в Україні, зрозуміла з перших днів війни, і не може викликати сумнівів. Йому на 50 років заборонено в'їзд до Росії, він активно підтримує ЗСУ, а також наших хлопців, які отримали поранення на фронті,

– зазначили представники артиста.