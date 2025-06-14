Плювок в обличчя країні, – мовний омбудсмен різко відреагував на скандальний виступ Сердючки
- На концерті Verka Serduchka & Band у Києві прозвучали російськомовні пісні, що викликало обурення та скарги до мовного омбудсмена Тараса Креміня.
- Він вже звернувся до поліції та наголосив, що Київська міська рада заборонила публічне використання російськомовного культурного продукту в столиці ще в липні 2023 року.
Днями на концерті Verka Serduchka & Band у Києві прозвучали російськомовні пісні – зокрема "Всё будет хорошо" та "Дольче Габбана". Це обурило частину українців, й активісти поскаржилися мовному омбудсмену.
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вже відреагував на інцидент. Повідомляє Show 24 з посиланням на "Українську правду. Життя".
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Мовний омбудсмен заявив, що виконання пісень російською мовою на концерті є "грубим порушенням" статей 23 і 29 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Ці статті регулюють сферу культури та публічних заходів в Україні.
Кремінь уже звернувся до поліції та ініціював перевірку організаторів події. За його словами, в час війни такі випадки – це не просто порушення закону, а й зневага до країни.
Поки українські воїни щодня гинуть на фронті, стримуючи російських окупантів, у столиці України – місті Києві – на концерті публічно звучить "Всьо будєт хорошо" та інші російськомовні пісні. Це не просто зневага до мовного закону. Це плювок в обличчя країні у стані війни та тим, хто віддав життя за неї,
– зазначив Тарас Кремінь.
Він додав: "Ми не дозволимо, щоб в українській столиці під прикриттям "розваг" знову легалізовували мовну присутність держави-агресора. І відповідальність буде".
Натомість представники Андрія Данилка спростували звинувачення. За їхніми словами, на заході Сердючка спілкувалася суржиком, а під час концерту також виконувалися пісні українською та англійською мовами.
Зауважимо, напередодні наша редакція писала про те, як Андрія Данилка розкритикували у мережі після того, як він заспівав на концерті російською.
Нагадаємо, ще в липні 2023 року Київська міська рада заборонила публічне використання російськомовного культурного продукту в столиці.