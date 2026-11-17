Студентство – це час, коли після безсонної ночі можна йти на пари, спонтанно вирушати в інше місто, закохуватися та знаходити друзів на все життя. Українські знаменитості теж мають чимало історій із цього періоду, які тепер згадують із усмішкою.

17 листопада в Україні відзначають День студента. З цієї нагоди 24 Канал поспілкувався із зірками, які розповіли, якими були під час навчання та за чим сумують найбільше.

РуханкоМен згадав перші оплески та 21 виставу за місяць

Автор танцювальних треків для молоді РуханкоМен здобував освіту в Бериславському педагогічному коледжі та Мелітопольському державному педагогічному університеті. Ще під час навчання він проводив заходи, співав і брав участь у театральних постановках.

РуханкоМен / Пресслужба

Перший виступ у коледжі запам'ятався артисту особливо: після нього весь зал підвівся й аплодував стоячи. Згодом він разом із командою брав участь у місцевій "Лізі сміху", де студенти самостійно писали жарти й зрештою перемогли на міському конкурсі.

А в грудні 2019 року команда зіграла 21 новорічну виставу за місяць. Водночас найбільше РуханкоМен сумує за роботою в дитячих таборах, де майже десять років допомагав дітям відкривати таланти. Нині вони залишилися на окупованих територіях, але артист сподівається, що одного дня програми вдасться відновити.

РуханкоМен / Пресслужба

iSKra розповіла про перше кохання та нічні посиденьки в гуртожитку

Співачка iSKra навчалася в Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця. Один із найкумедніших випадків стався під час циклу з анестезіології. На практичному завданні перед суворим викладачем вона раптом розгубилася й забула весь матеріал. Однак перспектива отримати двійку змусила студентку зібратися: зрештою вона пригадала все й отримала п'ятірку.

iSKra / Пресслужба

Та найбільше артистка сумує за гуртожитком. Саме там вона зустріла перше кохання та знайшла друзів, із якими спілкується досі. Компанія могла пити чай до четвертої-п'ятої ранку, співати під гітару й навіть засиджуватися в кабінеті вахтерів та комендантки. А ще студенти намагалися вгадати, коли в душі з'явиться гаряча вода.

iSKra / Пресслужба

Аліна Гросу згадала навчання в Україні та США

Співачка Аліна Гросу за життя здобула кілька освіт. Серед них – Київська національна академія естрадного та циркового мистецтв, де вона навчалася на відділенні естрадного джазового вокалу, та Theatre of Arts у США, де опановувала режисуру й акторську майстерність.

Артистка зізнається, що їй завжди щастило з однокурсниками, а навчання приносило задоволення. В академії студенти вивчали джазові стандарти, слухали класичні твори та проходили музичні бліци. У США ж заняття могли тривати до пізньої ночі. Під час показів акторських етюдів хтось уже засинав сидячи, а відпочивати доводилося навіть у машинах чи метро.

Однак найціннішими спогадами для Аліни залишилися не окремі події, а люди, з якими вона ділила цей період життя. За своїми студентськими компаніями співачка досі дуже сумує.

Аліна Гросу / Пресслужба

Даша Трегубова пригадала першу режисерську роботу

Телеведуча, акторка та режисерка Даша Трегубова навчалася в Київському національному університеті культури і мистецтв. За її словами, на перший курс режисури приходило близько 30 людей, а до п'ятого доходило лише десятеро.

Даша Трегубова / Пресслужба

Найбільше Даша сумує саме за початком навчання, коли все здавалося новим і попереду відкривалося безліч можливостей. Серед яскравих спогадів – перша режисерська робота. Студентам потрібно було зняти однокурсників під час акторських занять. Даша змонтувала відео й додала до нього кумедний віршик. Каже, що любов до комедійної режисури проявилася в ній ще тоді, хоча зараз їй більше до вподоби трилери, драми та бойовики.

Даша Трегубова / Пресслужба

Євген Синельников розповів, як познайомився з майбутньою дружиною

Режисер і телеведучий Євген Синельников найбільше сумує за легкістю студентського життя. Друзі могли зателефонувати о третій ночі, а за 15 хвилин уже стояти на порозі з дровами, яких йому бракувало. Так само спонтанно компанія могла вирушити в Одесу.

Євген Синельников / Пресслужба

Але найцінніший спогад пов'язаний із майбутньою дружиною. На першому занятті викладач попросив студентів записувати інформацію, а Євген виявив, що не має ні ручки, ні паперу. Тоді дівчина простягнула йому олівець. Цей невеликий жест режисер запам'ятав на все життя.

Євген Синельников / Пресслужба

Володимир Ращук пригадав, як засинав у метро після нічної роботи

Актор і військовий Володимир Ращук називає студентство одним із найщасливіших періодів життя. Разом з однокурсниками він навчався в суворого майстра, підробляв на масовках і працював аніматором у клубах. Після нічних змін іноді доводилося йти просто на заняття.

Одного разу після роботи актор їхав метро із Шулявської до Театральної, але постійно засинав і прокидався на кінцевих станціях. Так він кілька разів проїхав від Академмістечка до Лісової й назад. Навіть спроба їхати стоячи не допомогла – Ращук знову заснув і проїхав потрібну зупинку. Зрештою його запізнення довелося пояснювати нескінченними поїздками метро.

Володимир Ращук / Пресслужба

Христина Горняк сумує за студентськими закоханостями та перервами на каву

Нотаріус та інфлюенсерка Христина Горняк із теплотою згадує університетські роки. Найбільше їй бракує часу, коли головною проблемою здавався залік із кримінального права, а найбільшою радістю – перерва та черга за макіавою.

У її студентстві були спільні прогулянки, дискотеки, зустрічі з друзями та перші закоханості. Попри непросте навчання, Христина рада, що змогла повною мірою відчути всі принади університетського життя.

Lida Lee пригадала кастинги та вечори у студентському кафе

Співачка Lida Lee найбільше сумує за безтурботністю та відчуттям, що попереду цілий світ. Під час навчання в академії студенти різних факультетів збиралися разом, співали, танцювали й засиджувалися допізна в кафе.

Lida Lee раніше / Пресслужба

Сама артистка не пропускала кастингів, які регулярно проходили в академії. Вона бігала буквально на всі, щоб здобувати досвід, знайомитися з новими людьми та долучатися до творчих проєктів. Після таких днів поверталася додому втомленою, але зарядженою новими ідеями.

Lida Lee раніше / Пресслужба

TANYA LI згадала гуртожиток, нічні гуляння та підвищену стипендію

Для української артистки, інфлюенсерки та ведучої TANYA LI студентство – це час шаленості, жаги до життя й упевненості, що попереду можливо все.

Вона пригадує, як могла не спати до ранку, а потім вирушати на пари, ділитися їжею з друзями в гуртожитку та готуватися до іспитів. І все це – не забуваючи про гуляння й навіть підвищену стипендію.

TANYA LI раніше / Пресслужба

Щоправда, університетське життя тривало недовго: уже в 19 років вона стала учасницею гурту SMS, а згодом SELFY. Почалися гастролі, зйомки, записи й репетиції. Та студентські роки артистка досі згадує з теплом.

TANYA LI раніше / Пресслужба

ULIANA ROYCE назвала випускний найяскравішим спогадом

Українська співачка, ведуча та блогерка ULIANA ROYCE навчалася на економічному факультеті. Це були непрості роки з безсонними ночами, складними іспитами та тривалою підготовкою до занять.

Тому найприємнішим спогадом для неї став випускний. Артистка вдячна університету за знання з економіки та бізнесу, які й сьогодні допомагають їй у професійному й повсякденному житті.

ULIANA ROYCE раніше / Пресслужба

А студентські роки – лише частина історії дорослішання майбутніх зірок. У шкільному віці вони мали зовсім інший вигляд, ходили на уроки й навряд чи здогадувалися, що одного дня стануть відомими на всю країну. Саме такими українські знаменитості постали на архівних світлинах.