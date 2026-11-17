17 ноября в Украине отмечают День студента. По этому случаю 24 Канал пообщался со звездами, которые рассказали, какими они были во время учебы и по чему скучают больше всего.

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РуханкоМен вспомнил первые аплодисменты и 21 спектакль в месяц

Автор танцевальных треков для молодежи РуханкоМен получал образование в Бериславском педагогическом колледже и Мелитопольском государственном педагогическом университете. Еще во время учебы он проводил мероприятия, пел и участвовал в театральных постановках.

РуханкоМен / Пресс-служба

Первое выступление в колледже запомнилось артисту особенно: после него весь зал встал и аплодировал стоя. Впоследствии он вместе с командой участвовал в местной "Лиге смеха", где студенты самостоятельно сочиняли шутки и в итоге победили на городском конкурсе.

А в декабре 2019 года команда сыграла 21 новогодний спектакль за месяц. При этом больше всего РуханкоМен скучает по работе в детских лагерях, где почти десять лет помогал детям раскрывать таланты. Сейчас они остались на оккупированных территориях, но артист надеется, что однажды программы удастся возобновить.

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РуханкоМен / Пресс-служба

iSKra рассказала о первой любви и ночных посиделках в общежитии

Певица iSKra училась в Национальном медицинском университете имени А. А. Богомольца. Один из самых забавных случаев произошел во время курса по анестезиологии. На практическом задании перед строгим преподавателем она вдруг растерялась и забыла весь материал. Однако перспектива получить двойку заставила студентку собраться: в итоге она вспомнила все и получила пятерку.

iSKra / Пресс-служба

Но больше всего артистка скучает по общежитию. Именно там она встретила свою первую любовь и обрела друзей, с которыми общается до сих пор. Компания могла пить чай до четырех-пяти утра, петь под гитару и даже засиживаться в кабинете дежурных и комендантки. А еще студенты пытались угадать, когда в душе появится горячая вода.

iSKra / Пресс-служба

Алина Гросу вспомнила о учебе в Украине и США

Певица Алина Гросу за свою жизнь получила несколько образований. Среди них – Киевская национальная академия эстрадного и циркового искусств, где она училась на отделении эстрадного джазового вокала, и Theatre of Arts в США, где осваивала режиссуру и актерское мастерство.

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Артистка признается, что ей всегда везло с однокурсниками, а учеба доставляла удовольствие. В академии студенты изучали джазовые стандарты, слушали классические произведения и проходили музыкальные блицы. В США же занятия могли длиться до поздней ночи. Во время показов актерских этюдов кто-то уже засыпал сидя, а отдыхать приходилось даже в машинах или метро.

Однако самыми ценными воспоминаниями для Алины остались не отдельные события, а люди, с которыми она делила этот период жизни. По своим студенческим компаниям певица до сих пор очень скучает.

Алина Гросу / Пресс-служба

Даша Трегубова вспомнила свою первую режиссерскую работу

Телеведущая, актриса и режиссер Даша Трегубова училась в Киевском национальном университете культуры и искусств. По ее словам, на первый курс режиссуры поступало около 30 человек, а до пятого доходили лишь десять.

Даша Трегубова / Пресс-служба

Больше всего Даша скучает именно по началу учебы, когда все казалось новым и впереди открывалось множество возможностей. Среди ярких воспоминаний – первая режиссерская работа. Студентам нужно было снять однокурсников во время актерских занятий. Даша смонтировала видео и добавила к нему забавный стишок. Говорит, что любовь к комедийной режиссуре проявилась у нее еще тогда, хотя сейчас ей больше по душе триллеры, драмы и боевики.

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Даша Трегубова / Пресс-служба

Евгений Синельников рассказал, как познакомился с будущей женой

Режиссер и телеведущий Евгений Синельников больше всего скучает по беззаботности студенческой жизни. Друзья могли позвонить в три часа ночи, а через 15 минут уже стоять на пороге с дровами, которых ему не хватало. Так же спонтанно компания могла отправиться в Одессу.

Евгений Синельников / Пресс-служба

Но самое ценное воспоминание связано с будущей женой. На первом занятии преподаватель попросил студентов записывать информацию, а Евгений обнаружил, что у него нет ни ручки, ни бумаги. Тогда девушка протянула ему карандаш. Этот небольшой жест режиссер запомнил на всю жизнь.

Евгений Синельников / Пресс-служба

Владимир Ращук вспомнил, как засыпал в метро после ночной работы

Актер и военный Владимир Ращук называет студенчество одним из самых счастливых периодов жизни. Вместе с однокурсниками он учился у строгого мастера, подрабатывал на массовых сценах и работал аниматором в клубах. После ночных смен иногда приходилось идти прямо на занятия.

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Однажды после работы актер ехал на метро от "Шулявской" до "Театральной", но постоянно засыпал и просыпался на конечных станциях. Так он несколько раз проехал от "Академгородка" до "Лесной" и обратно. Даже попытка ехать стоя не помогла – Ращук снова заснул и проехал нужную остановку. В итоге его опоздание пришлось объяснять бесконечными поездками на метро.

Владимир Ращук / Пресс-служба

Кристина Горняк скучает по студенческим влюбленностям и перерывам на кофе

Нотариус и инфлюенсер Кристина Горняк с теплотой вспоминает университетские годы. Больше всего ей не хватает того времени, когда главной проблемой казался зачет по уголовному праву, а самой большой радостью – перерыв и очередь за макияжем.

В ее студенческие годы были совместные прогулки, дискотеки, встречи с друзьями и первые влюбленности. Несмотря на непростую учебу, Кристина рада, что смогла в полной мере ощутить все прелести университетской жизни.

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Лида Ли вспомнила кастинги и вечера в студенческом кафе

Певица Lida Lee больше всего скучает по беззаботности и ощущению, что впереди целый мир. Во время учебы в академии студенты разных факультетов собирались вместе, пели, танцевали и засиживались до поздней ночи в кафе.

Лида Ли раньше / Пресс-служба

Сама артистка не пропускала кастингов, которые регулярно проходили в академии. Она бегала буквально на все, чтобы набираться опыта, знакомиться с новыми людьми и участвовать в творческих проектах. После таких дней она возвращалась домой уставшей, но полной новых идей.

Лида Ли раньше / Пресс-служба

TANYA LI вспомнила общежитие, ночные гулянки и повышенную стипендию

Для украинской артистки, инфлюенсерши и ведущей TANYA LI студенчество – это время безумия, жажды жизни и уверенности в том, что впереди возможно все.

Она вспоминает, как могла не спать до утра, а потом отправляться на занятия, делиться едой с друзьями в общежитии и готовиться к экзаменам. И все это – не забывая о веселье и даже о повышенной стипендии.

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TANYA LI раньше / Пресс-служба

Правда, университетская жизнь длилась недолго: уже в 19 лет она стала участницей группы SMS, а впоследствии – SELFY. Начались гастроли, съемки, записи и репетиции. Но о студенческих годах артистка до сих пор вспоминает с теплотой.

TANYA LI раньше / Пресс-служба

ULIANA ROYCE назвала выпускной самым ярким воспоминанием

Украинская певица, ведущая и блогер ULIANA ROYCE училась на экономическом факультете. Это были непростые годы с бессонными ночами, сложными экзаменами и длительной подготовкой к занятиям.

Поэтому самым приятным воспоминанием для нее стал выпускной. Артистка благодарна университету за знания по экономике и бизнесу, которые и сегодня помогают ей в профессиональной и повседневной жизни.

ULIANA ROYCE раньше / Пресс-служба

А студенческие годы – лишь часть истории взросления будущих звезд. В школьном возрасте они выглядели совершенно иным, ходили на уроки и вряд ли догадывались, что однажды станут известны на всю страну. Именно такими украинские знаменитости стали на архивных фотографиях.