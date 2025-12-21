Мрія, що стала реальністю: документальний фільм про перший Палац спорту Степана Гіги

Степан Гіга небагато розповідав про своє життя і майже не давав інтерв'ю, однак після його смерті багатьом захотілося дізнатись більше про артиста і його шлях. У мережі є документальний фільм, де зафіксовано один з найважливіших моментів його кар'єри – концерт у Палаці спорту.

Після смерті Степана Гіги ця стрічка стала можливістю дізнатися більше деталей про великий життєвий шлях співака. 24 Канал розповість, про що цей фільм.

Документальний фільм "Як все починалося" вийшов 19 травня 2025 року й розповів про те, як Степан Гіга вперше зібрав Палац спорту. Концерт відбувся 1 березня.

Цей фільм – не лише про артиста. Це про мрію, що стала реальністю. Про музику, яка не підвладна часу. Про любов, яка завжди з нами – у голосі Степана Гіги,

– йдеться в описі до стрічки.

У фільмі показали масштабну підготовку до події, саундчек, розповіли про технічні рішення.

Свої коментарі дали учасники команди артиста: технічний директор, концертний директор, ведучий, звукорежисер та самі музиканти. Враженнями від першого Палацу спорту поділилися як сам Степан Гіга, так і його діти Квітослава та Степан молодший і онук Даніель. Вони також виступали на сцені майданчика.

Завжди є хвилювання. Ті, хто кажуть, що не хвилюються, – неправда. Усередині завжди є переживання. Я хвилююсь перед кожним концертом. Це не секрет: перед виходом на сцену я завжди молюся. І не тільки я, але й інші наші артисти. Ми виходимо не просто так, а перед людьми,

– ділився Гіга.



Степан Гіга / Скриншот з відео

Для Степана Гіги важливий не лише його особистий виступ, але й усієї команди. Кожен турбується одне про одного – онук Даніель про маму Квітославу, а вона, своєю чергою, переживає за брата Степана. У словах артистів відстежувалося, що вони підтримують одне одного та працюють як одне ціле, як один організм.

"Ми – одна команда. Ми як сім'я працюємо. У нас одна ціль – щоб глядач був задоволений", – сказав Степан Гіга молодший.

Артист, який своєю творчістю об'єднав усі покоління українців. Володар чотирьох золотих дисків, співак, композитор, воістину народний артист України,

– так оголошували Степана Гігу перед публікою.



Степан Гіга на концерті / Скриншот з відео

У стрічці також показали тих, хто прийшов послухати Степана Гігу в Палаці Спорту. І справді помітно, що артист об'єднав усі покоління, адже серед його шанувальників – як молодь, так і дорослі чоловіки й жінки, що вже довгий час слідкують за творчістю співака.

Степан Гіга також зізнався, що на його концертах не стається форс-мажорів.

"Може це й дивно, але в нас немає форс-мажорів. У нас команда однодумців. І це не один рік: з барабанником ми працюємо вже 35 років, зі звукорежисером – 25 років. Якби були непорозуміння, ми б так не працювали. Важливо, щоб на сцені був музикант", – вважає Степан Гіга.

У фільмі показали фрагменти з концерту, де звучали легендарні композиції Степана Гіги. Він виконав "Цей сон", "Золото Карпат", а наостанок – "Яворину" у пам'ять про Володимира Івасюка, Назарія Яремчука, Віталія Білоножка, Андрія Кузьменка й багатьох інших музикантів.

На сцені Палацу Спорту виступили й ті, хто продовжуватиме справу Степана Гіги після його смерті – донька Квітослава, син Степан та онук Даніель (який вже пише свої перші пісні).

Документальний фільм про Степана Гігу: дивіться відео онлайн

29 листопада Степан Гіга мав знову виступити у Палаці спорту. Однак через хворобу концерт скасували. 12 грудня народний артист України пішов з життя, а 15 грудня його поховали на Личаківському цвинтарі. На могилі Степана Гіги посадили молоду ялинку.