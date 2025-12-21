Мечта, ставшая реальностью: документальный фильм о первом Дворце спорта Степана Гиги

Степан Гига немного рассказывал о своей жизни и почти не давал интервью, однако после его смерти многим захотелось узнать больше об артисте и его пути. В сети есть документальный фильм, где зафиксирован один из важнейших моментов его карьеры – концерт во Дворце спорта.

После смерти Степана Гиги эта лента стала возможностью узнать больше деталей о большом жизненном пути певца. 24 Канал расскажет, о чем этот фильм.

Интересно Какую особую колядку Степан Гига колядовал вместе с семьей

Документальный фильм "Как все начиналось" вышел 19 мая 2025 года и рассказал о том, как Степан Гига впервые собрал Дворец спорта. Концерт состоялся 1 марта.

Этот фильм – не только об артисте. Это о мечте, ставшей реальностью. О музыке, которая не подвластна времени. О любви, которая всегда с нами - в голосе Степана Гиги,

– говорится в описании к ленте.

В фильме показали масштабную подготовку к событию, саундчек, рассказали о технических решениях.

Свои комментарии дали участники команды артиста: технический директор, концертный директор, ведущий, звукорежиссер и сами музыканты. Впечатлениями от первого Дворца спорта поделились как сам Степан Гига, так и его дети Квитослава и Степан младший и внук Даниэль. Они также выступали на сцене площадки.

Всегда есть волнение. Те, кто говорят, что не волнуются, – неправда. Внутри всегда есть переживания. Я волнуюсь перед каждым концертом. Это не секрет: перед выходом на сцену я всегда молюсь. И не только я, но и другие наши артисты. Мы выходим не просто так, а перед людьми,

– делился Гига.



Степан Гига / Скриншот из видео

Для Степана Гиги важно не только его личное выступление, но и всей команды. Каждый беспокоится друг о друге – внук Даниэль о маме Квитославе, а она, в свою очередь, переживает за брата Степана. В словах артистов отслеживалось, что они поддерживают друг друга и работают как одно целое, как один организм.

"Мы – одна команда. Мы как семья работаем. У нас одна цель – чтобы зритель был доволен", – сказал Степан Гига младший.

Артист, который своим творчеством объединил все поколения украинцев. Обладатель четырех золотых дисков, певец, композитор, поистине народный артист Украины,

– так объявляли Степана Гигу перед публикой.



Степан Гига на концерте / Скриншот с видео

В ленте также показали тех, кто пришел послушать Степана Гигу во Дворце Спорта. И действительно заметно, что артист объединил все поколения, ведь среди его поклонников – как молодежь, так и взрослые мужчины и женщины, что уже долгое время следят за творчеством певца.

Степан Гига также признался, что на его концертах не происходит форс-мажоров.

"Может это и странно, но у нас нет форс-мажоров. У нас команда единомышленников. И это не один год: с барабанщиком мы работаем уже 35 лет, со звукорежиссером – 25 лет. Если бы были недоразумения, мы бы так не работали. Важно, чтобы на сцене был музыкант", – считает Степан Гига.

В фильме показали фрагменты с концерта, где звучали легендарные композиции Степана Гиги. Он исполнил "Этот сон", "Золото Карпат", а напоследок – "Яворину" в память о Владимире Ивасюке, Назария Яремчука, Виталия Билоножко, Андрея Кузьменко и многих других музыкантов.

На сцене Дворца Спорта выступили и те, кто будет продолжать дело Степана Гиги после его смерти – дочь Квитослава, сын Степан и внук Даниэль (который уже пишет свои первые песни).

Документальный фильм о Степане Гиге: смотрите видео онлайн

29 ноября Степан Гига должен был снова выступить во Дворце спорта. Однако из-за болезни концерт отменили. 12 декабря народный артист Украины ушел из жизни, а 15 декабря его похоронили на Лычаковском кладбище. На могиле Степана Гиги посадили молодую елку.