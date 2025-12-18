На трансляции похорон показали, что на могиле Степана Гиги посадили маленькое деревце. Это вызвало немало споров и недоразумений в сети, пишет 24 Канал.

Кому посвящена песня "Яворина"?

Самым большим хитом Степана Гиги является песня "Яворина", где он исполняет легендарные строки: "На могиле моей посадите молодую яворину". Текст песни принадлежит Степану Галябарде. Поэт написал это стихотворение, под названием "В райском саду", в 1995 году, посвятив его Назарию Яремчуку.

Степан Галябарда вспоминал, что не смог приехать на похороны Яремчука. Он смотрел на прощание по телевизору и, вдохновившись, написал текст "Яворины". Но никто из композиторов не брался за музыку к стихотворению. Как-то Галябарда встретился со Степаном Гигой и показал ему свое произведение. Гига сказал, что возьмется за него.

Через некоторое время встаю дома ночью, включаю инструмент, работаю. Сразу звоню Галябарде и на другой стороне провода слышу возмущенное: "Ты смотрел на часы?". "Да не смотрел, – говорю. "Ну так посмотри! Первый час ночи!". За короткой перепалкой спел ему, спрашиваю о впечатлениях и через минуту слышу: "Да, это оно!"

– рассказывал Степан Петрович.

Так и родилась песня "Яворина". И хотя Степан Гига пел ее о Назарии Яремчука, а не о себе, то на его могиле тоже решили посадить деревце.

Какое дерево посадили на могиле Степана Гиги?

В видео с похорон, которое распространяют в соцсетях, видно, что на могиле музыканта посадили молодую ель, хотя в подписи говорится о яворине. Это вызвало дискуссии и непонимание среди пользователей.



На могиле Степана Гиги посадили елку / Скриншот с видео



В сети не поняли, какое дерево посадили на могиле Гиги / Скриншот из тредса

Однако в трансляции прощания объяснили, что елку привезли из Закарпатья (где родился Степан Гига) от друга музыканта. Так что сейчас декабрь, из деревьев может принять только ель.

Возможно, на могиле Степана Гиги еще посадят явор, но уже весной, когда он сможет приняться.

Добавим, что яворина или явор – это большое лиственное дерево из семейства кленовых, что может вырастать в 20 – 35 метров в обхвате. В украинском фольклоре яворина является символом бессмертия. Ранее мы рассказывали, посадили ли яворину на могиле Назария Яремчука.