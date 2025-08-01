Юрій Нікітін та Ольга Горбачова не живуть в Україні вже тривалий час. Співачка розповіла, коли вони виїхали, та що стало причиною такого рішення.

Ольга Горбачова зізналась, що сім'я вирішила емігрувати до Сполучених Штатів ще майже за рік до повномасштабного вторгнення. Про це пише Show 24 з посиланням на інтерв'ю співачки Славі Дьоміну.

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Ми вирішили поїхати ще влітку 2021 року через нашу старшу доньку. Я робила й прощальні концерти, бо справді завершувала те, що робила тут. Мене завжди дуже захоплювали історії, коли батьки могли відмовитись від свого его, кар'єри, навіть дуже класної, і поїхати підтримати талант дитини,

– поділилась артистка.

Старша донька Юрія Нікітіна та Ольги Горбачової зараз розвиває свою музичну кар'єру в США. Її батьки вирішили, що хочуть допомагати їй у цьому. Це одна з головних причин, чому вони виїхали з України.

"Наша старша донька – вона дуже великий талант, сонграйтер і співачка. І ми розуміли, що якщо йдеться про велику гру, то батьки мають бути в команді, тому що цей бізнес небезпечний для жінки у вищих ешелонах. Ми знаємо про всі історії з P.Diddy", – зазначила Горбачова.

Ольга Горбачова додала, що все одно періодично приїжджає в Україну разом з дітьми попри життя за кордоном.

Я живу частково в Нью-Йорку, частково в Лос-Анджелесі, бо там дві мої доньки, в різних зараз містах. І в Києві я живу 3 – 4 місяці на рік. Я приїхала зараз додому з двома доньками,

– розповіла артистка.

Нагадаємо, Ольга Горбачова оголосила про розлучення з Юрієм Нікітіним. Вона повідомила, що подружжя не разом вже 8 місяців, однак пара ще не дійшла до офіційної стадії завершення стосунків.