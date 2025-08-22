Укр Рус
Show24 Українські зірки Як змінилися українські зірки, які воюють: фото "тоді та зараз"
22 серпня, 22:17
3

Як змінилися українські зірки, які воюють: фото "тоді та зараз"

Софія Хомишин
Основні тези
  • Українські артисти, такі як Олександр Ярмак, Гарік Бірча, Даніель Салем, Юрій Толоконніков та Коля Сєрга, долучилися до військової служби.
  • Show 24 показав, як вони змінилися за час повномасштабного вторгнення.

Повномасштабна війна змінила життя багатьох українських артистів. Ті, кого ще недавно ми бачили на сцені чи екрані, тепер носять військову форму і захищають країну.

Разом зі змінами у діяльності змінилися й вони самі – зовнішність, погляд, усмішка. Show 24 покаже, як трансформувалися українські зірки, які пішли служити до Сил оборони України.

Цікаво Не тільки "Хата на тата": розважальні шоу незалежної України, які пам'ятає кожен

Олександр Ярмак

26 лютого 2022 року репер добровільно пішов до війська. Спочатку YARMAK служив  в охоронній роті при Голосіївському військкоматі, а після звільнення Київщини від окупантів – у бойовому підрозділі. Нині Олександр Ярмак очолює DARKNODE – технологічний підрозділ 412-го полку Nemesis Сил безпілотних систем ЗСУ.

Олександр Ярмак на початку великої війни та зараз / Колаж Show 24

Гарік Бірча

Зірка "Вітальки" пішов добровольцем у перший місяць великої війни: спершу до територіальної оборони, згодом – до ЗСУ. Починав як старший сержант, а з часом отримав звання головного сержанта. Зараз він служить у 210-му окремому штурмовому полку, який бере участь у бойових діях, зокрема на території Курської області.

Гарік Бірча до початку повномасштабного вторгнення і після / Колаж Show 24

Даніель Салем

Телеведучий також спочатку вступив до ТрО, а пізніше перейшов у розвідувально-диверсійний підрозділ "12 друзів Оушена". Брав участь у звільненні Херсонщини. Попри службу, Салем продовжує зніматися у кіно й телешоу під час відпусток. Зокрема, він став ведучим нового сезону шоу "Зважені та щасливі" та програми  "Світанок" на М1. У фільмі "Відпустка наосліп" Даніель зіграв свою першу головну роль – військового Назара.

Даніель Салем у 2022 році та зараз / Колаж Show 24

Юрій Толоконніков

На початку повномасштабного вторгнення співак Тамерлан приєднався до територіальної оборони. У мережі пишуть, що він почав служити в підрозділі аеророзвідки. Артист уникає деталей про свою діяльність, пояснюючи це тим, що його служба не потребує розголосу.

Тамерлан на початку повномасштабного вторгнення та у 2024 році / Колаж Show 24

Коля Сєрга 

Вже на третій день війни шоумен став до лав ЗСУ. Пізніше він створив ініціативу "Культурний десант", де військові-артисти підтримують побратимів на фронті. У грудні 2024 року Сєрга отримав посаду позаштатного радника міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

Коля Сєрга на початку повномасштабного вторгнення та зараз / Колаж Show 24