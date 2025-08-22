Як змінилися українські зірки, які воюють: фото "тоді та зараз"
- Українські артисти, такі як Олександр Ярмак, Гарік Бірча, Даніель Салем, Юрій Толоконніков та Коля Сєрга, долучилися до військової служби.
- Show 24 показав, як вони змінилися за час повномасштабного вторгнення.
Повномасштабна війна змінила життя багатьох українських артистів. Ті, кого ще недавно ми бачили на сцені чи екрані, тепер носять військову форму і захищають країну.
Разом зі змінами у діяльності змінилися й вони самі – зовнішність, погляд, усмішка. Show 24 покаже, як трансформувалися українські зірки, які пішли служити до Сил оборони України.
Цікаво Не тільки "Хата на тата": розважальні шоу незалежної України, які пам'ятає кожен
Олександр Ярмак
26 лютого 2022 року репер добровільно пішов до війська. Спочатку YARMAK служив в охоронній роті при Голосіївському військкоматі, а після звільнення Київщини від окупантів – у бойовому підрозділі. Нині Олександр Ярмак очолює DARKNODE – технологічний підрозділ 412-го полку Nemesis Сил безпілотних систем ЗСУ.
Гарік Бірча
Зірка "Вітальки" пішов добровольцем у перший місяць великої війни: спершу до територіальної оборони, згодом – до ЗСУ. Починав як старший сержант, а з часом отримав звання головного сержанта. Зараз він служить у 210-му окремому штурмовому полку, який бере участь у бойових діях, зокрема на території Курської області.
Даніель Салем
Телеведучий також спочатку вступив до ТрО, а пізніше перейшов у розвідувально-диверсійний підрозділ "12 друзів Оушена". Брав участь у звільненні Херсонщини. Попри службу, Салем продовжує зніматися у кіно й телешоу під час відпусток. Зокрема, він став ведучим нового сезону шоу "Зважені та щасливі" та програми "Світанок" на М1. У фільмі "Відпустка наосліп" Даніель зіграв свою першу головну роль – військового Назара.
Юрій Толоконніков
На початку повномасштабного вторгнення співак Тамерлан приєднався до територіальної оборони. У мережі пишуть, що він почав служити в підрозділі аеророзвідки. Артист уникає деталей про свою діяльність, пояснюючи це тим, що його служба не потребує розголосу.
Коля Сєрга
Вже на третій день війни шоумен став до лав ЗСУ. Пізніше він створив ініціативу "Культурний десант", де військові-артисти підтримують побратимів на фронті. У грудні 2024 року Сєрга отримав посаду позаштатного радника міністра закордонних справ Андрія Сибіги.